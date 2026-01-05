Рунический гороскоп на 5–11 января 2026 года: Ракам — восстановление, Стрельцам — движение

Руны / © ТСН

Первая полная неделя января — это этап адаптации к новому году. Руны советуют двигаться постепенно, не перегружать себя и внимательно выстраивать планы в ближайший период.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 5-11 января

Овен — руна Уруз

Неделя возвращения энергии. Вы постепенно почувствуете готовность браться за дела, но следует распределять силы равномерно, без перегрузки.

Телец — руна Отал

Опора на устойчивость. В центре внимания — дом, финансовые вопросы и долгосрочные решения. Хорошее время для укрепления базы.

Близнецы — руна Ансуз

Коммуникация и уговоры. Разговоры на этой неделе могут задать направление на ближайший месяц, поэтому следует внимательно подбирать слова.

Рак — руна Беркана

Восстановление и забота. Неделя способствует эмоциональной передышке, семейным делам и мягкому возвращению к активности.

Лев — руна Соулу

Внутренний подъем. Вы можете стать источником вдохновения для других, но важно не брать на себя излишнюю ответственность.

Дева — руна Кеназ

Анализ и упорядочение. Хороший период для наведения порядка в планах, документах и рабочих процессах.

Весы — руна Гебо

Баланс и сотрудничество. Неделя способствует партнерским решениям, компромиссам и восстановлению равновесия в отношениях.

Скорпион — руна Турисаз

Проверка границ. Придется четко определить, где стоит остановиться, а где защитить собственные интересы.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменение курса. Возможны поездки, новые планы или внутреннее решение о направлении дальнейших действий.

Козерог — руна Наутиз

Ограничение и концентрация. Неделя подсказывает уменьшить нагрузку и сосредоточиться только на самом важном.

Водолей — руна Манназ

Фокус на круге людей. Важную роль будет играть взаимодействие с окружающими и понимание собственной роли в команде.

Рыбы — руна Ингваз

Внутреннее скопление. Период подходит для подготовки и созревания идей, без спешки и резких решений.

Руны недели 5–11 января подчеркивают важность стабильного темпа и осознанных решений. Последовательные шаги и внимательность к своим границам помогут заложить надежную основу для дальнейшего движения в 2026 году.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.