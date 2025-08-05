Рунический гороскоп на 5 августа 2025: Девам — работа над собой, Водолеям — новые грани.

Руны / © ТСН

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Руны — это символы, направленные на расшифровку внутреннего состояния и выявление ресурсов. Сегодня они открывают путь к более глубокому пониманию себя и помогают ликвидировать внутренние блоки.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Иса" - остановка, терпение, спокойствие

Сегодня лучше действовать не через стремление, а через осознанную паузу — давая себе простор.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Наутиз" - необходимость, внутреннее ограничение

Этот день показывает, где вы задерживаетесь; примите паузы как часть роста.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Пертро" - интуиция, шанс, изменение

Неожиданные знаки и эмоции сегодня могут открыть новые возможности – доверьтесь внутреннему голосу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Гебо" - обмен, партнерство, равновесие

В тандеме с другими сильнее — взаимодействие имеет потенциал высвобождения ресурсов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Вуньо" - радость, вдохновение, завершение

Завершение цикла приносит свет: найдите счастье в том, что уже сделано.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Отала" - наследство, корни.

Сегодня стоит обратиться к собственной истории – ее сила может стать вашим фундаментом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Эйваз" - эффективность, движение, устойчивость

Будьте готовы адаптировать шаги – движение в правильном русле изменит многое.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Тейваз" - воля, мужество, справедливость

Нужна внутренняя сила, чтобы сказать "да" или "нет" - выбирайте осознанно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Йера" - результат, цикл, урожай

Начинайте подводить итоги – ваш вклад созревает, цените плоды своего труда.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Уруз" - восстановление, устойчивость, потенциал

Внутренняя сила против внешних обстоятельств – день для самодисциплины и работы над собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональная мягкость

Не держитесь за контроль — доверьтесь жизненному потоку и собственному чутью.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" - прозрение, рассвет, новое видение

Возможно, родится новый взгляд на знакомое – откройтесь к неожиданному.

5 августа 2025 года – это день глубокого внутреннего анализа, баланса и настоящего осознанного действия. Слушайте себя, не бойтесь пауз и доверьтесь внутреннему потоку – именно в этой глубине вы найдете силы для перемен. Руны призывают к сотрудничеству, завершению этапов и встрече с новым взглядом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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