Рунический гороскоп на 5 сентября 2025: Овнам – решительные шаги, Девам – новые возможности

Древние символы рун помогают лучше понять энергию дня. Они подсказывают, как гармонично распределить силы, куда обратить внимание и какие темы выйдут на первый план для каждого знака Зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков Зодиака

Овен — руна Тейваз

Сегодня важна решимость. Выберите четкую позицию и действуйте честно и последовательно.

Телец — руна Йера

Усилия последних недель приносят результат. Это день итогов и стабильности.

Близнецы — руна Беркана

Символ роста и обновления. Хороший момент для начала нового или для заботы о себе.

Рак — руна Феха

Материальные или эмоциональные ресурсы выходят на первый план. Используйте их с мудростью.

Лев — руна Вуньо

Радость и гармония сегодня наполняют ваш день. Уделите внимание тем, кто рядом.

Дева — руна Ансуз

Новые возможности откроются через слово или разговор. Прислушивайтесь к советам и знакам.

Весы — руна Эйваз

Внутренняя опора дает силу преодолевать препятствия. Не торопитесь — выдержка принесет результат.

Скорпион — руна Соулу

День света и энергии. У вас есть ресурс для смелых шагов вперед.

Стрелец — руна Райдо

Путешествие или движение по делам будет благоприятным. Планируйте свой путь внимательно.

Козерог — руна Лагуз

Интуиция подскажет, в каком направлении двигаться. Доверьтесь ощущениям.

Водолей — руна Пердро

Случайности могут стать знаковыми. Будьте внимательны к деталям.

Рыбы — руна Ингуз

Сегодня можно заложить основу нового начала. Идеи набирают силу для развития.

5 сентября 2025 года руны советуют искать баланс между решительными действиями и открытостью нового. Это день, когда важно прислушиваться к внутреннему голосу и подсказкам от мира.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

