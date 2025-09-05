ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
7
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 5 сентября 2025: Овнам – решительные шаги, Девам – новые возможности

5 сентября — день, когда стоит действовать смело и внимательно следить за новыми шансами. Руны советуют Овнам быть решительными, а Девам – открыться для новых возможностей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Древние символы рун помогают лучше понять энергию дня. Они подсказывают, как гармонично распределить силы, куда обратить внимание и какие темы выйдут на первый план для каждого знака Зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Сегодня важна решимость. Выберите четкую позицию и действуйте честно и последовательно.

  • Телец — руна Йера
    Усилия последних недель приносят результат. Это день итогов и стабильности.

  • Близнецы — руна Беркана
    Символ роста и обновления. Хороший момент для начала нового или для заботы о себе.

  • Рак — руна Феха
    Материальные или эмоциональные ресурсы выходят на первый план. Используйте их с мудростью.

  • Лев — руна Вуньо
    Радость и гармония сегодня наполняют ваш день. Уделите внимание тем, кто рядом.

  • Дева — руна Ансуз
    Новые возможности откроются через слово или разговор. Прислушивайтесь к советам и знакам.

  • Весы — руна Эйваз
    Внутренняя опора дает силу преодолевать препятствия. Не торопитесь выдержка принесет результат.

  • Скорпион — руна Соулу
    День света и энергии. У вас есть ресурс для смелых шагов вперед.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествие или движение по делам будет благоприятным. Планируйте свой путь внимательно.

  • Козерог — руна Лагуз
    Интуиция подскажет, в каком направлении двигаться. Доверьтесь ощущениям.

  • Водолей — руна Пердро
    Случайности могут стать знаковыми. Будьте внимательны к деталям.

  • Рыбы — руна Ингуз
    Сегодня можно заложить основу нового начала. Идеи набирают силу для развития.

5 сентября 2025 года руны советуют искать баланс между решительными действиями и открытостью нового. Это день, когда важно прислушиваться к внутреннему голосу и подсказкам от мира.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

