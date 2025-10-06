ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 6 октября 2025: Львам — уверенность, Весам — гармония

6 октября станет днем внутреннего баланса и самопознания. Львы ощутят уверенность и стабильность, а Весы обретут гармонию в делах и отношениях.

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют движение вперед посредством понимания собственных границ и ресурсов. Это день, когда стоит довериться интуиции и не сопротивляться естественному ходу событий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Энергия и ясность помогут сделать шаг к цели.

  • Телец — руна Йера
    Постепенные результаты ваших усилий начинают проявляться.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Обращайте внимание на слова – сегодня вы можете услышать что-то важное.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка поможет удержать равновесие даже в сложных ситуациях.

  • Лев — руна Тейваз
    Уверенность и решительность – ваш главный ресурс этого дня.

  • Дева — руна Кеназ
    Прозрение или вдохновение помогут найти выход из запутанной ситуации.

  • Весы — руна Вуньо
    День гармонии, хороших новостей и внутреннего покоя.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Следует избегать резких действий. Терпение даст лучший результат.

  • Стрелец — руна Райдо
    Перемены на горизонте. Новые возможности откроются в движении.

  • Козерог — руна Ингуз
    День благоприятен для начала нового этапа или завершения старых дел.

  • Водолей — руна Гебо
    Сотрудничество и поддержка других помогут вам добиться успеха.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Доверьтесь потоку событий. Интуиция сегодня особенно сильна.

6 октября 2025 г. руны советуют сохранять внутреннее равновесие, не спешить с действиями и доверять своему ощущению правильного момента. Это день, когда гармония приносит силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

