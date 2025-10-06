Рунический гороскоп на 6 октября 2025: Львам — уверенность, Весам — гармония

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют движение вперед посредством понимания собственных границ и ресурсов. Это день, когда стоит довериться интуиции и не сопротивляться естественному ходу событий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Энергия и ясность помогут сделать шаг к цели.

Телец — руна Йера

Постепенные результаты ваших усилий начинают проявляться.

Близнецы — руна Ансуз

Обращайте внимание на слова – сегодня вы можете услышать что-то важное.

Рак — руна Эйваз

Выдержка поможет удержать равновесие даже в сложных ситуациях.

Лев — руна Тейваз

Уверенность и решительность – ваш главный ресурс этого дня.

Дева — руна Кеназ

Прозрение или вдохновение помогут найти выход из запутанной ситуации.

Весы — руна Вуньо

День гармонии, хороших новостей и внутреннего покоя.

Скорпион — руна Турисаз

Следует избегать резких действий. Терпение даст лучший результат.

Стрелец — руна Райдо

Перемены на горизонте. Новые возможности откроются в движении.

Козерог — руна Ингуз

День благоприятен для начала нового этапа или завершения старых дел.

Водолей — руна Гебо

Сотрудничество и поддержка других помогут вам добиться успеха.

Рыбы — руна Лагуз

Доверьтесь потоку событий. Интуиция сегодня особенно сильна.

6 октября 2025 г. руны советуют сохранять внутреннее равновесие, не спешить с действиями и доверять своему ощущению правильного момента. Это день, когда гармония приносит силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

