Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 6 сентября 2025: Тельцам — внутренняя опора, Стрельцам — движение с доверием

6 сентября — время присуще внутренней опоре и продвижению. Руны подсказывают Тельцам сосредоточиться на стабильности, а Стрельцам двигаться уверенно, доверяя интуиции.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это символы древней мудрости, которые подсказывают на каждый день. Сегодня они говорят о балансе между силой поддержки и действием с уверенностью. Ниже – что ждать знакам Зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен руна Эйваз
    Внутренняя выносливость – ваше главное достояние. Используйте сегодняшнюю стойкость для преодоления важных вопросов.

  • Телец руна Ингуз
    Посейте свои намерения глубоко – они могут прорасти во что-нибудь значимое. Внутреннее развитие сейчас на первом месте.

  • Близнецы руна Лагуз
    Доверьтесь интуиции: согласие с внутренним потоком поможет найти выход из сложных ситуаций.

  • Рак руна Тейваз
    Честность и ответственность станут вашими путеводителями. Слова имеют вес – используйте их мудро.

  • Лев — руна Вуньо
    День наполнен светом и радостью. Цените моменты гармонии и делитесь позитивом.

  • Дева руна Ансуз
    Коммуникация сегодня выходит на передний план. Появятся возможности через слова, слуховую поддержку и знаки.

  • Весы руна Эйваз
    Сохраните внутреннее равновесие и выдержку. Это поможет оставаться в центре событий, не растерявшись.

  • Скорпион — руна Пердро
    Судьба может показать вам путь по случайности. Будьте открыты к необычным возможностям.

  • Стрелец — руна Райдо
    Двигайтесь с доверием и осознанностью. Упорядоченные шаги приведут к гармонии и результатам.

  • Козерог — руна Гебо
    Человеческая взаимность — ваш ресурс. Взаимодействие на равных поможет добиться большего.

  • Водолей — руна Иса
    Иногда тишина дает ясность. Не торопитесь – этот день подходит для паузы и переосмысления.

  • Рыбы — руна Соулу
    Победа сегодня связана с внутренним светом. Действуйте со светом в сердце – это принесет результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

