Рунический гороскоп на 6 сентября 2025: Тельцам — внутренняя опора, Стрельцам — движение с доверием

Руны — это символы древней мудрости, которые подсказывают на каждый день. Сегодня они говорят о балансе между силой поддержки и действием с уверенностью. Ниже – что ждать знакам Зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Эйваз

Внутренняя выносливость – ваше главное достояние. Используйте сегодняшнюю стойкость для преодоления важных вопросов.

Телец — руна Ингуз

Посейте свои намерения глубоко – они могут прорасти во что-нибудь значимое. Внутреннее развитие сейчас на первом месте.

Близнецы — руна Лагуз

Доверьтесь интуиции: согласие с внутренним потоком поможет найти выход из сложных ситуаций.

Рак — руна Тейваз

Честность и ответственность станут вашими путеводителями. Слова имеют вес – используйте их мудро.

Лев — руна Вуньо

День наполнен светом и радостью. Цените моменты гармонии и делитесь позитивом.

Дева — руна Ансуз

Коммуникация сегодня выходит на передний план. Появятся возможности через слова, слуховую поддержку и знаки.

Весы — руна Эйваз

Сохраните внутреннее равновесие и выдержку. Это поможет оставаться в центре событий, не растерявшись.

Скорпион — руна Пердро

Судьба может показать вам путь по случайности. Будьте открыты к необычным возможностям.

Стрелец — руна Райдо

Двигайтесь с доверием и осознанностью. Упорядоченные шаги приведут к гармонии и результатам.

Козерог — руна Гебо

Человеческая взаимность — ваш ресурс. Взаимодействие на равных поможет добиться большего.

Водолей — руна Иса

Иногда тишина дает ясность. Не торопитесь – этот день подходит для паузы и переосмысления.

Рыбы — руна Соулу

Победа сегодня связана с внутренним светом. Действуйте со светом в сердце – это принесет результат.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

