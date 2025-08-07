Рунический гороскоп на 7 августа 2025 года: Ракам – внутреннее движение, Стрельцам – прозрение пути

Руны / © ТСН

Руны – это древние символы энергии и мудрости, помогающие понять, куда направить свою силу. 7 августа они отмечают важность прислушиваться к внутреннему движению, действовать с решительностью и открытостью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Уруз" - сила, самовосстановление, выносливость

Сегодня вы почувствуете прилив внутренней силы – используйте ее мудро, не растратите.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство

День удачный для взаимного обмена — извините и принимайте от мира ответ.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: “Манназ” — общность, человеческое отражение, внутренний диалог

Диалог с собой или другими сегодня приобретает ключевое значение. Слушайте – и будете услышаны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Перто" - тайна, интуиция, шанс

Внутреннее движение — к интуиции или прозрению — важнее логики. Доверьтесь тому, что чувствуете.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Кеназ" - свет, творчество, новый подход

Творческая вспышка — возможность взглянуть по-новому. Отважьтесь пробудить эту искру.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: “Гагалаз” — очищение, разрушение, обновление

Отпустите то, что не служит сейчас – не для потери, а чтобы дать простор новому.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Соулу" - внутренний свет, успех, ясность

Внутренняя ясность открывает путь. Действуйте от искренности – и результата не придется ждать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Ингваз" - потенциал, внутренняя энергия, созревание

Ваш внутренний потенциал готов к прорыву – позвольте ему прорасти в действие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: “Дагаз” - прозрение, новый взгляд, рассвет

Сегодня рассвет в вашем восприятии. УКРАЙТЕ момент, чтобы увидеть новый путь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Эйваз" - движение, трансформация, гибкость

Путь трансформации открывается из-за гибкости. Не останавливайтесь в движении – он ведет вас вперед.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональная глубина

В течение дня ведет вас. Доверьтесь интуиции, даже когда она кажется непонятной.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Тейваз" - воля, целеустремленность, мужество

Ваша решимость сегодня – главное оружие. Идите уверенно, даже если путь неизвестен.

7 августа – день внутреннего движения, когда руны призывают вас слушать себя, реагировать с ясностью и действовать с мужеством. Это время, когда свет интуиции ведет к подлинным решениям. Прислушайтесь — и действуйте по полной.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

