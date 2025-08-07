- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 7 августа 2025 года: Ракам – внутреннее движение, Стрельцам – прозрение пути
Сегодня руны открывают внутренние ресурсы и направляют вас к истине. 7 августа – день, когда интуиция и уместные шаги оставят след в сутки.
Руны – это древние символы энергии и мудрости, помогающие понять, куда направить свою силу. 7 августа они отмечают важность прислушиваться к внутреннему движению, действовать с решительностью и открытостью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Уруз" - сила, самовосстановление, выносливость
Сегодня вы почувствуете прилив внутренней силы – используйте ее мудро, не растратите.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство
День удачный для взаимного обмена — извините и принимайте от мира ответ.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: “Манназ” — общность, человеческое отражение, внутренний диалог
Диалог с собой или другими сегодня приобретает ключевое значение. Слушайте – и будете услышаны.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: "Перто" - тайна, интуиция, шанс
Внутреннее движение — к интуиции или прозрению — важнее логики. Доверьтесь тому, что чувствуете.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Кеназ" - свет, творчество, новый подход
Творческая вспышка — возможность взглянуть по-новому. Отважьтесь пробудить эту искру.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: “Гагалаз” — очищение, разрушение, обновление
Отпустите то, что не служит сейчас – не для потери, а чтобы дать простор новому.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Соулу" - внутренний свет, успех, ясность
Внутренняя ясность открывает путь. Действуйте от искренности – и результата не придется ждать.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: "Ингваз" - потенциал, внутренняя энергия, созревание
Ваш внутренний потенциал готов к прорыву – позвольте ему прорасти в действие.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: “Дагаз” - прозрение, новый взгляд, рассвет
Сегодня рассвет в вашем восприятии. УКРАЙТЕ момент, чтобы увидеть новый путь.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: "Эйваз" - движение, трансформация, гибкость
Путь трансформации открывается из-за гибкости. Не останавливайтесь в движении – он ведет вас вперед.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональная глубина
В течение дня ведет вас. Доверьтесь интуиции, даже когда она кажется непонятной.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Тейваз" - воля, целеустремленность, мужество
Ваша решимость сегодня – главное оружие. Идите уверенно, даже если путь неизвестен.
7 августа – день внутреннего движения, когда руны призывают вас слушать себя, реагировать с ясностью и действовать с мужеством. Это время, когда свет интуиции ведет к подлинным решениям. Прислушайтесь — и действуйте по полной.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.