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Рунический гороскоп на 7 июля 2025 года: Львам — слава, Девам — очищение, а Ракам — подсказки судьбы.
Руны – это не просто символы, а мистические проводники, раскрывающие глубинные энергии дня и помогающие принимать правильные решения в гармонии с внутренним и внешним миром.
Руны – это древняя система знаков, несущих в себе глубинные архетипы и мудрость. Они работают как зеркало нашего внутреннего состояния и внешних воздействий. Сегодня руны подсказывают каждому знаку зодиака свою энергию, путь и точку силы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Руна: "Тейваз" - сила воли, борьба, победа.
Ваша решимость сегодня откроет дверь, которая раньше казалась закрытой. Это хороший день для лидерства и защиты ценностей.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Руна: "Гебо" - партнерство, взаимность, дар.
Сосредоточьтесь на равноценном обмене в отношениях. Подарки – не всегда вещи: иногда это поддержка или теплые слова.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Руна: "Ансуз" - мудрость, слово, связь с высшим.
Сегодняшний день приносит важные новости или понимание. Прислушивайтесь к интуиции и не игнорируйте знаки.
Рак (21 июня – 22 июля)
Руна: "Пертура" - тайна, трансформация, судьба.
Некоторые ответы скрыты, но интуиция подскажет, куда смотреть. Важно не торопиться и доверять процессу.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна: "Соулу" - солнце, успех, вдохновение.
Ваш внутренний огонь светит другим. День для активной реализации, творчества и признания.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна: "Хагалаз" - хаос, разрушение, очищение.
Если что-то ломается – это не поражение, а освобождение места для нового. Действуйте осторожно и не сопротивляйтесь изменениям.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна: "Беркана" - рост, женская энергия, рождение.
День благоприятен для начала нового – как в делах, так и в личной жизни. Заботьтесь о себе нежно и с любовью.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна: "Иса" - остановка, заморозка, размышления.
Не спешите – сегодня стоит притормозить, переосмыслить и выждать подходящего момента.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна: "Райдо" - путешествие, путь, движение.
Открытость нового опыта принесет приятные повороты. Планируйте поездки или разговоры, которые давно откладывали.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна: "Эйваз" - внутренняя сила, выносливость, трансформация.
Совет: Вас испытывают, но это закаляет. Сосредоточьтесь на стратегии и не сдавайтесь перед трудностями.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна: "Кеназ" - свет, открытие, прозрение.
Совет: Идеи, которые родятся сегодня, могут осветить путь не только вам, но и другим.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна: "Лагуз" - эмоции, интуиция, поток.
Совет: Слушайте внутренние воды – ваша чувствительность сегодня особенно сильна. День для медитации, творчества и глубокого понимания себя.
Каждая руна сегодня говорит о пути — из-за роста, замедления или действия.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее таролог шокировала новым прогнозом по планам РФ: что она предусмотрела.