Рунический гороскоп на 7 октября 2025: Овнам - действие, Рыбам - спокойствие

Руны 7 октября 2025 г. указывают на потребность в балансе между движением и отдыхом. Одним знакам следует действовать, другим – дать себе пространство для восстановления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Энергия и решительность ведут к успеху. Главное – действовать честно и последовательно.

Телец — руна Йера

Постепенность и стабильность помогут добиться результата.

Близнецы — руна Ансуз

День откроет возможность получить важную информацию или совет.

Рак — руна Гебо

Партнерство и взаимность будут ключом к гармонии.

Лев — руна Соулу

Ваша энергия привлекает людей и возможности. Используйте его для реализации идей.

Дева — руна Ингуз

Удачное время для завершения старых дел и начала нового этапа.

Весы — руна Вуньо

День радости, тепла и гармоничного общения.

Скорпион – руна Турисаз

Не торопитесь. Осторожность и наблюдательность – ваши союзники.

Стрелец — руна Райдо

Новые возможности в движении. Путешествие или изменения дадут толчок к росту.

Козориг — руна Эйваз

Выдержка и сила характера помогут преодолеть препятствия.

Водолей — руна Кеназ

Ясность и вдохновение помогут решить сложный вопрос.

Рыбы — руна Лагуз

День для обновления, внутреннего покоя и интуитивного понимания.

7 октября 2025 года руны напоминают: действуйте тогда, когда чувствуете правильный момент и не боритесь с естественным ритмом событий. Покой и решительность в равновесии приносят подлинную силу.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.