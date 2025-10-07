ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 7 октября 2025: Овнам - действие, Рыбам - спокойствие

7 октября станет днем противоположных энергий: Овны получат импульс к активности, а Рыбы — напоминание о силе покоя. День поможет понять, что гармония рождается из равновесия.

Руны

Руны / © ТСН

Руны 7 октября 2025 г. указывают на потребность в балансе между движением и отдыхом. Одним знакам следует действовать, другим – дать себе пространство для восстановления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Энергия и решительность ведут к успеху. Главное – действовать честно и последовательно.

  • Телец — руна Йера
    Постепенность и стабильность помогут добиться результата.

  • Близнецы — руна Ансуз
    День откроет возможность получить важную информацию или совет.

  • Рак — руна Гебо
    Партнерство и взаимность будут ключом к гармонии.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша энергия привлекает людей и возможности. Используйте его для реализации идей.

  • Дева — руна Ингуз
    Удачное время для завершения старых дел и начала нового этапа.

  • Весы — руна Вуньо
    День радости, тепла и гармоничного общения.

  • Скорпион – руна Турисаз
    Не торопитесь. Осторожность и наблюдательность – ваши союзники.

  • Стрелец — руна Райдо
    Новые возможности в движении. Путешествие или изменения дадут толчок к росту.

  • Козориг — руна Эйваз
    Выдержка и сила характера помогут преодолеть препятствия.

  • Водолей — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение помогут решить сложный вопрос.

  • Рыбы — руна Лагуз
    День для обновления, внутреннего покоя и интуитивного понимания.

7 октября 2025 года руны напоминают: действуйте тогда, когда чувствуете правильный момент и не боритесь с естественным ритмом событий. Покой и решительность в равновесии приносят подлинную силу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

