- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 3 мин
Рунический гороскоп на 8 августа 2025 года: Ракам — ясность в отношениях, Львам — эмоциональное равновесие
8 августа – прекрасный день для познания более глубоких потребностей в отношениях и внутреннего настроения. Руны советуют действовать, опираясь на интуицию и быть открытыми к переменам.
Руны — это древние символы энергии, открывающие доступ к внутренней мудрости. В этот день они указывают на силу интуиции, важность эмоционального баланса и обновление отношений. Слушайте сердце – это ваш ключ.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Соулу" - внутренний свет, успех, ясность
День способствует просветлению вашего пути – слушайте свое сердце и действуйте от искренности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональный резонанс
Ваши ощущения сегодня — надежный компас. Доверяйте потоку и внутренним сигналам.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна дня: “Манназ” — общность, внутренний диалог, человеческое отражение
Сегодня важно обсудить услышанное и увиденное – взаимное понимание способно прозреть.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
В отношениях наступает время искреннего диалога. Ваша открытость стимулирует настоящую близость.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна дня: "Кеназ" — творчество, свет, новое видение
Эмоциональная ясность открывает новейшие способности. Это время проявить свет своей сущности.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: “Хагалаз” — очищение, разрушение, обновление
Освободитесь от накопленных эмоций – это течение обновит вашу внутреннюю структуру.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна дня: "Эйваз" — движение, трансформация, гибкость
Ваш путь открывается через адаптацию — примите изменения как возможности, а не вызовы.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна дня: “Дагаз” — прозрение, рассвет, новый взгляд
Возможно, возникнет новое видение – дайте простору свету проникнуть внутрь.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна дня: "Тейваз" — воля, решительность, мужество
Ваша внутренняя сила сегодня – источник действия. Шагайте уверенно, с честью и вдохновением.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна дня: "Уруз" — восстановление, выносливость, сила
Ваш ресурс — во внутренней силе. После очищения готовы двигаться вперед.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: "Пертро" — интуиция, тайна, шанс
Условия позволяют углубиться в невидимое. Дайте тайнам стать вашим усиленным измерением.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Йера" — циклы, плоды, завершение
Завершайте то, что давно нуждается в финале – это позволит новому прорасти органически.
8 августа – особый день, призывающий к глубокому внутреннему обновлению, сбалансированности и честному диалогу в отношениях. Руны рекомендуют действовать, доверяя чутью, быть гибкими и в то же время ценить прозрачность и подлинность. Особенно для Раков это день открытости, для Львов — баланс души, а для Скорпионов — возможность увидеть новое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.