Астрология
167
3 мин

Рунический гороскоп на 8 августа 2025 года: Ракам — ясность в отношениях, Львам — эмоциональное равновесие

8 августа – прекрасный день для познания более глубоких потребностей в отношениях и внутреннего настроения. Руны советуют действовать, опираясь на интуицию и быть открытыми к переменам.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © pixabay.com

Руны — это древние символы энергии, открывающие доступ к внутренней мудрости. В этот день они указывают на силу интуиции, важность эмоционального баланса и обновление отношений. Слушайте сердце – это ваш ключ.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен (21 марта – 20 апреля)
    Руна дня: "Соулу" - внутренний свет, успех, ясность
    День способствует просветлению вашего пути – слушайте свое сердце и действуйте от искренности.

  • Телец (21 апреля – 20 мая)
    Руна дня:Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональный резонанс
    Ваши ощущения сегодня — надежный компас. Доверяйте потоку и внутренним сигналам.

  • Близнецы (21 мая – 21 июня)
    Руна дня:Манназ” — общность, внутренний диалог, человеческое отражение
    Сегодня важно обсудить услышанное и увиденное – взаимное понимание способно прозреть.

  • Рак (22 июня – 22 июля)
    Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
    В отношениях наступает время искреннего диалога. Ваша открытость стимулирует настоящую близость.

  • Лев (23 июля – 22 августа)
    Руна дня: "Кеназ" — творчество, свет, новое видение
    Эмоциональная ясность открывает новейшие способности. Это время проявить свет своей сущности.

  • Дева (23 августа – 22 сентября)
    Руна дня: “Хагалаз” — очищение, разрушение, обновление
    Освободитесь от накопленных эмоций – это течение обновит вашу внутреннюю структуру.

  • Весы (23 сентября – 22 октября)
    Руна дня: "Эйваз" — движение, трансформация, гибкость
    Ваш путь открывается через адаптацию — примите изменения как возможности, а не вызовы.

  • Скорпион (23 октября – 21 ноября)
    Руна дня:Дагаз” — прозрение, рассвет, новый взгляд
    Возможно, возникнет новое видение – дайте простору свету проникнуть внутрь.

  • Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
    Руна дня: "Тейваз" — воля, решительность, мужество
    Ваша внутренняя сила сегодня – источник действия. Шагайте уверенно, с честью и вдохновением.

  • Козерог (22 декабря – 19 января)
    Руна дня: "Уруз" — восстановление, выносливость, сила
    Ваш ресурс — во внутренней силе. После очищения готовы двигаться вперед.

  • Водолей (20 января – 18 февраля)
    Руна дня: "Пертро" — интуиция, тайна, шанс
    Условия позволяют углубиться в невидимое. Дайте тайнам стать вашим усиленным измерением.

  • Рыбы (19 февраля – 20 марта)
    Руна дня: "Йера" — циклы, плоды, завершение
    Завершайте то, что давно нуждается в финале – это позволит новому прорасти органически.

8 августа – особый день, призывающий к глубокому внутреннему обновлению, сбалансированности и честному диалогу в отношениях. Руны рекомендуют действовать, доверяя чутью, быть гибкими и в то же время ценить прозрачность и подлинность. Особенно для Раков это день открытости, для Львов — баланс души, а для Скорпионов — возможность увидеть новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

