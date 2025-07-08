Рунический гороскоп на 8 июля 2025 года: Овнам – решительность, Ракам – мягкое обновление, а Львам – сияние признания.

Руны / © ТСН

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Руны – это не просто символы, а мистические проводники, раскрывающие энергию дня и помогающие принимать решения в гармонии с внутренним и внешним миром.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Руна: "Тейваз" - воля, мужество, действие.

Совет: это день решительных шагов: доверяйте внутренней силе и смело берите на себя ответственность.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна: "Гебо" - взаимодействие, партнерство, обмен.

Совет: открытость и равноценный вклад в отношениях – ключ к гармонии сегодня.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Руна: "Ансуз" - коммуникация, вдохновение, внутренняя мудрость.

Совет: слушайте знаки и подсказки – они могут прийти через слово или неожиданную идею.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна: "Беркана" - обновление, рост, женская энергия.

Совет: воспользуйтесь этим временем для внутреннего обновления — сегодняшняя тишина наполняет вас.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна: "Соулу" - солнце, творчество, признание.

Совет: ваша энергия светится наружу – используйте этот день для творческих или лидерских проявлений.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна: "Хагалаз" - разрушение старика, очищение.

Совет: что-то может лечь на дно вашей жизни – не бойтесь, это начало нового запуска.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна: "Беркана" - тяга к красоте, новые начала, забота.

Совет: уделите время обновлению атмосферы в себе и вокруг: создайте гармонию через нежность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна: "Иса" - остановка, внутренний строй, размышления.

Совет: смотрите за внутренним спокойствием: пауза — важнее спешки.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна: "Райдо" - путь, движение, синхронность.

Совет: движение в направлении важной цели – лучше сделать небольшой шаг, чем ждать идеального момента.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна: "Эйваз" - выносливость, трансформация, целеустремленность.

Совет: сосредоточьтесь на важном – результат вознаграждает терпение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна: "Кеназ" - просветление, идеи, открытия.

Совет: новые идеи зажигают вас – поделитесь творческим вдохновением с другими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна: Лагуз - интуиция, поток, чувствительность.

Совет: Доверьтесь своим ощущениям – внутреннее течение поможет принять важные решения.

8 июля руны несут ссылку на обновление, развитие, внутреннюю силу и движение вперед. Важно не растеряться среди мыслей, а держать внутренний фокус — через глубокую тишину или через творческий огонь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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