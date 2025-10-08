- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 578
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 8 октября 2025 года: Девам новые решения, Стрельцам поддержка
8 октября пройдет под знаком ясности и сотрудничества. Девы найдут эффективные решения по делам, а Стрельцы получат поддержку, которая поможет двигаться вперед.
Этот день принесет понимание и внутреннее равновесие. Руны подсказывают: важно действовать спокойно, с уважением к себе и другим и не игнорировать подсказки судьбы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
День решительных действий. Вы можете сделать шаг, на который давно не решались.
Телец — руна Йера
Ваши усилия начинают приносить стабильные результаты. Не останавливайтесь.
Близнецы — руна Ансуз
Важный разговор или новая информация помогут понять ситуацию.
Рак — руна Кеназ
Сегодня вы получите инсайт или вдохновение, откроющее новый путь.
Лев — руна Соулу
Успех сопровождает вас по делам. Энергия дня способствует смелым шагам.
Дева — руна Эйваз
Выдержка и аналитичность помогут принять верное решение.
Весы — руна Вуньо
Радость и гармония в отношениях вернут вам внутренний баланс.
Скорпион — руна Турисаз
Следует замедлиться и оценить ситуацию. Осторожность сохранит силу.
Стрелец — руна Гебо
Поддержка партнеров и друзей будет особенно ценна в этот день.
Козерог — руна Ингуз
Наступает время нового начала. Сосредоточьтесь на планах будущего.
Водолей — руна Райдо
Возможны изменения или поездки, которые откроют новые горизонты.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция сегодня – ваш лучший советник. Доверьтесь ощущениям.
8 октября 2025 года руны советуют искать гармонию в отношениях и не бояться обновления. Это день, когда решительность и доверие к процессу ведут к ясности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
