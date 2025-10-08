Рунический гороскоп на 8 октября 2025 года: Девам новые решения, Стрельцам поддержка

Рунический гороскоп / © ТСН

Реклама

Этот день принесет понимание и внутреннее равновесие. Руны подсказывают: важно действовать спокойно, с уважением к себе и другим и не игнорировать подсказки судьбы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

День решительных действий. Вы можете сделать шаг, на который давно не решались.

Телец — руна Йера

Ваши усилия начинают приносить стабильные результаты. Не останавливайтесь.

Близнецы — руна Ансуз

Важный разговор или новая информация помогут понять ситуацию.

Рак — руна Кеназ

Сегодня вы получите инсайт или вдохновение, откроющее новый путь.

Лев — руна Соулу

Успех сопровождает вас по делам. Энергия дня способствует смелым шагам.

Дева — руна Эйваз

Выдержка и аналитичность помогут принять верное решение.

Весы — руна Вуньо

Радость и гармония в отношениях вернут вам внутренний баланс.

Скорпион — руна Турисаз

Следует замедлиться и оценить ситуацию. Осторожность сохранит силу.

Стрелец — руна Гебо

Поддержка партнеров и друзей будет особенно ценна в этот день.

Козерог — руна Ингуз

Наступает время нового начала. Сосредоточьтесь на планах будущего.

Водолей — руна Райдо

Возможны изменения или поездки, которые откроют новые горизонты.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция сегодня – ваш лучший советник. Доверьтесь ощущениям.

8 октября 2025 года руны советуют искать гармонию в отношениях и не бояться обновления. Это день, когда решительность и доверие к процессу ведут к ясности.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.