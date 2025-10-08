ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 8 октября 2025 года: Девам новые решения, Стрельцам поддержка

8 октября пройдет под знаком ясности и сотрудничества. Девы найдут эффективные решения по делам, а Стрельцы получат поддержку, которая поможет двигаться вперед.

Рунический гороскоп

Рунический гороскоп / © ТСН

Этот день принесет понимание и внутреннее равновесие. Руны подсказывают: важно действовать спокойно, с уважением к себе и другим и не игнорировать подсказки судьбы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    День решительных действий. Вы можете сделать шаг, на который давно не решались.

  • Телец — руна Йера
    Ваши усилия начинают приносить стабильные результаты. Не останавливайтесь.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Важный разговор или новая информация помогут понять ситуацию.

  • Рак — руна Кеназ
    Сегодня вы получите инсайт или вдохновение, откроющее новый путь.

  • Лев — руна Соулу
    Успех сопровождает вас по делам. Энергия дня способствует смелым шагам.

  • Дева — руна Эйваз
    Выдержка и аналитичность помогут принять верное решение.

  • Весы — руна Вуньо
    Радость и гармония в отношениях вернут вам внутренний баланс.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Следует замедлиться и оценить ситуацию. Осторожность сохранит силу.

  • Стрелец — руна Гебо
    Поддержка партнеров и друзей будет особенно ценна в этот день.

  • Козерог — руна Ингуз
    Наступает время нового начала. Сосредоточьтесь на планах будущего.

  • Водолей — руна Райдо
    Возможны изменения или поездки, которые откроют новые горизонты.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция сегодня – ваш лучший советник. Доверьтесь ощущениям.

8 октября 2025 года руны советуют искать гармонию в отношениях и не бояться обновления. Это день, когда решительность и доверие к процессу ведут к ясности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

