Рунический гороскоп на 9-15 марта 2026: Тельцам — финансовый шанс, Стрельцам — новое направление

Вторую неделю марта часто задает темп всей весной. Рунические символы этого периода говорят об активности, пересмотре финансовых стратегий и готовности к изменениям. Это хорошее время для новых договоренностей, рабочих инициатив и планирования будущих шагов. Выиграют те, кто не откладывает важные решения.

Главная руна недели — Райдо

Руна Райдо символизирует движение и изменение направления. Неделя может принести поездки, новые проекты или решения, которые изменят привычный ритм. Главное – быть готовыми к переменам.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Неделя потребует решимости. Ваша упорство поможет продвинуть важное дело.

Телец — руна Феху

Возможна финансовая возможность или выгодное предложение.

Близнецы — руна Ансуз

Переговоры, новости или новые контакты могут изменить ваши планы.

Рак — руна Беркана

Важно сохранять баланс между работой и отдыхом.

Лев — руна Соулу

Неделя даст шанс проявить себя и привлечь внимание.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Весы — руна Гебо

Сотрудничество и поддержка других людей принесут результат.

Скорпион — руна Альгиз

Надо действовать осторожно и не торопиться с доверием.

Стрелец — руна Дагаз

Возможно новое направление или изменение планов.

Козорог — руна Отал

Практичность поможет укрепить позиции.

Водолей — руна Уруз

Энергии достаточно для старта нового проекта.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше не форсировать события и поступать интуитивно.

Неделя 9–15 марта 2026 года по рунам станет периодом движения и новых возможностей. Именно смелость в сочетании с расчетом поможет получить результат.

