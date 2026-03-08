- Дата публикации
Рунический гороскоп на 9-15 марта 2026: Тельцам — финансовый шанс, Стрельцам — новое направление
Неделя 9–15 марта 2026 г. по рунам принесет новые решения, рабочие возможности и события, которые могут изменить планы.
Вторую неделю марта часто задает темп всей весной. Рунические символы этого периода говорят об активности, пересмотре финансовых стратегий и готовности к изменениям. Это хорошее время для новых договоренностей, рабочих инициатив и планирования будущих шагов. Выиграют те, кто не откладывает важные решения.
Главная руна недели — Райдо
Руна Райдо символизирует движение и изменение направления. Неделя может принести поездки, новые проекты или решения, которые изменят привычный ритм. Главное – быть готовыми к переменам.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака
Овен — руна Тейваз
Неделя потребует решимости. Ваша упорство поможет продвинуть важное дело.
Телец — руна Феху
Возможна финансовая возможность или выгодное предложение.
Близнецы — руна Ансуз
Переговоры, новости или новые контакты могут изменить ваши планы.
Рак — руна Беркана
Важно сохранять баланс между работой и отдыхом.
Лев — руна Соулу
Неделя даст шанс проявить себя и привлечь внимание.
Дева — руна Кеназ
Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.
Весы — руна Гебо
Сотрудничество и поддержка других людей принесут результат.
Скорпион — руна Альгиз
Надо действовать осторожно и не торопиться с доверием.
Стрелец — руна Дагаз
Возможно новое направление или изменение планов.
Козорог — руна Отал
Практичность поможет укрепить позиции.
Водолей — руна Уруз
Энергии достаточно для старта нового проекта.
Рыбы — руна Лагуз
Лучше не форсировать события и поступать интуитивно.
Неделя 9–15 марта 2026 года по рунам станет периодом движения и новых возможностей. Именно смелость в сочетании с расчетом поможет получить результат.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.