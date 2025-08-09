- Дата публикации
Рунический гороскоп на 9 августа 2025 года: Рыбам — внутреннее прозрение, Стрельцам — новые идеи
9 августа — день, когда руны помогут углубиться в свою интуицию и увидеть новые горизонты. Особенно прозрачно проявится внутренний свет.
Руны — это древние символы, которые открывают нам доступ к сложным внутренним процессам и энергии. 9 августа они придают решимость, стимулируют креативность и дарят синергию с интуицией. Главное – открыться внутреннему толчку и смело продолжать путь.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, целеустремленность
Внутренний огонь будет толкать вперед. Находите баланс между импульсивностью и осознанным выбором.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Феху" — благосостояние, стабильность, материальные ресурсы
Благоприятный день для планирования финансовых мер и долгосрочных целей.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: “Ансуз” — слово, коммуникация, вдохновение
Активные диалоги и обмен идеями откроют новые возможности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: “Лагуз”— интуиция, поток, внутренняя глубина
День глубоких эмоций – прислушайтесь к сердцу, оно подскажет мысли, которые следует услышать.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Совело" — успех, ясность, внутренний свет
Четкость намерений откроет путь к признанию. Ваш свет будет заметен.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна дня: "Йера" — результаты, урожай, завершение
Пора собрать плоды — внутренние или внешние — сделанные вложения.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
Сотрудничество сегодня — лучший ресурс для достижений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: "Гагалаз" — очищение, трансформация
Внутренние сдвиги ведут к обновлению самих себя.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, движение
Пора стать подвижным — в целях или мышлении. Новые идеи могут подсказать правильное направление.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность
Ваш внутренний щит крепнет — пользуйтесь собственными ресурсами мудро.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Руна дня: “Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия взаимных взаимопониманий и общая рефлексия способны открыть новые глубины.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход
Ваше внутреннее прозрение сегодня способно изменить восприятие мира.
9 августа — это день, когда руны вдохновляют нас слушать внутренний голос, действовать с осознанием и не бояться перемен. Внутренний свет, прозрение и открытость новых идей — ключи этого дня. Особенно этот поворот важен для Рыб — прозрение становится настоящим руководителем, а для Стрельцов – это о мудрых движениях вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
