ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
316
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 9 августа 2025 года: Рыбам — внутреннее прозрение, Стрельцам — новые идеи

9 августа — день, когда руны помогут углубиться в свою интуицию и увидеть новые горизонты. Особенно прозрачно проявится внутренний свет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это древние символы, которые открывают нам доступ к сложным внутренним процессам и энергии. 9 августа они придают решимость, стимулируют креативность и дарят синергию с интуицией. Главное – открыться внутреннему толчку и смело продолжать путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен (21 марта — 20 апреля)
    Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, целеустремленность
    Внутренний огонь будет толкать вперед. Находите баланс между импульсивностью и осознанным выбором.

  • Телец (21 апреля — 20 мая)
    Руна дня: "Феху" — благосостояние, стабильность, материальные ресурсы
    Благоприятный день для планирования финансовых мер и долгосрочных целей.

  • Близнецы (21 мая — 21 июня)
    Руна дня:Ансуз” — слово, коммуникация, вдохновение
    Активные диалоги и обмен идеями откроют новые возможности.

  • Рак (22 июня — 22 июля)
    Руна дня:Лагуз”— интуиция, поток, внутренняя глубина
    День глубоких эмоций – прислушайтесь к сердцу, оно подскажет мысли, которые следует услышать.

  • Лев (23 июля — 22 августа)
    Руна дня: "Совело" — успех, ясность, внутренний свет
    Четкость намерений откроет путь к признанию. Ваш свет будет заметен.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)
    Руна дня: "Йера" — результаты, урожай, завершение
    Пора собрать плоды — внутренние или внешние — сделанные вложения.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)
    Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
    Сотрудничество сегодня — лучший ресурс для достижений.

  • Скорпион (23 октября — 21 ноября)
    Руна дня: "Гагалаз" — очищение, трансформация
    Внутренние сдвиги ведут к обновлению самих себя.

  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
    Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, движение
    Пора стать подвижным — в целях или мышлении. Новые идеи могут подсказать правильное направление.

  • Козерог (22 декабря — 19 января)
    Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность
    Ваш внутренний щит крепнет — пользуйтесь собственными ресурсами мудро.

  • Водолей (20 января — 18 февраля)
    Руна дня:Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия взаимных взаимопониманий и общая рефлексия способны открыть новые глубины.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)
    Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход
    Ваше внутреннее прозрение сегодня способно изменить восприятие мира.

9 августа — это день, когда руны вдохновляют нас слушать внутренний голос, действовать с осознанием и не бояться перемен. Внутренний свет, прозрение и открытость новых идей — ключи этого дня. Особенно этот поворот важен для Рыб — прозрение становится настоящим руководителем, а для Стрельцов – это о мудрых движениях вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie