Рунический гороскоп на 9 августа 2025 года: Рыбам — внутреннее прозрение, Стрельцам — новые идеи

Руны — это древние символы, которые открывают нам доступ к сложным внутренним процессам и энергии. 9 августа они придают решимость, стимулируют креативность и дарят синергию с интуицией. Главное – открыться внутреннему толчку и смело продолжать путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, целеустремленность

Внутренний огонь будет толкать вперед. Находите баланс между импульсивностью и осознанным выбором.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Феху" — благосостояние, стабильность, материальные ресурсы

Благоприятный день для планирования финансовых мер и долгосрочных целей.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: “Ансуз” — слово, коммуникация, вдохновение

Активные диалоги и обмен идеями откроют новые возможности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: “Лагуз”— интуиция, поток, внутренняя глубина

День глубоких эмоций – прислушайтесь к сердцу, оно подскажет мысли, которые следует услышать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Совело" — успех, ясность, внутренний свет

Четкость намерений откроет путь к признанию. Ваш свет будет заметен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Йера" — результаты, урожай, завершение

Пора собрать плоды — внутренние или внешние — сделанные вложения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие

Сотрудничество сегодня — лучший ресурс для достижений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: "Гагалаз" — очищение, трансформация

Внутренние сдвиги ведут к обновлению самих себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, движение

Пора стать подвижным — в целях или мышлении. Новые идеи могут подсказать правильное направление.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность

Ваш внутренний щит крепнет — пользуйтесь собственными ресурсами мудро.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна дня: “Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия взаимных взаимопониманий и общая рефлексия способны открыть новые глубины.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход

Ваше внутреннее прозрение сегодня способно изменить восприятие мира.

9 августа — это день, когда руны вдохновляют нас слушать внутренний голос, действовать с осознанием и не бояться перемен. Внутренний свет, прозрение и открытость новых идей — ключи этого дня. Особенно этот поворот важен для Рыб — прозрение становится настоящим руководителем, а для Стрельцов – это о мудрых движениях вперед.

