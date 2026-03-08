Рунический гороскоп на 9 марта 2026: Овнам — важный шаг, Водолеям — новая идея

Руны / © ТСН

Реклама

Начало новой недели часто приносит больше активности и планирования. Рунические символы в этот день говорят о необходимости определиться с приоритетами и не откладывать важные дела. Это хороший момент для рабочих решений, финансовых шагов и новых идей. Последовательность поможет получить результат.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 9 марта 2026 года

Овен — руна Тейваз

Важный шаг или решение помогут продвинуть дело вперед.

Телец — руна Феху

Практический финансовый шаг может принести пользу.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важная информация или новость изменят планы.

Рак — руна Беркана

Лучше не перегружать себя и поступать постепенно.

Лев — руна Соулу

Инициатива принесет поддержку и положительный результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Реклама

Весы — руна Гебо

Договоренность или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Необходимо действовать осторожно и не открывать все планы.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение направления или новый маршрут по делам.

Козорог — руна Отал

Практичность и опыт посодействуют укрепить позиции.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новая идея или взгляд на ситуацию могут дать решение.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше действовать спокойно и не торопиться с выводами.

Руны в этот день советуют сосредоточиться на главных задачах и не откладывать решение. Именно первые шаги могут определить успех в ближайшие дни.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.