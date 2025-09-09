Рунический гороскоп на 9 сентября 2025: Близнецы — ясность, Скорпионы — новый толчок

Руны / © ТСН

Древние символы рун подчеркивают энергию этого дня: ясность, восстановление и доверие к процессам жизни. Для каждого знака они открывают свое направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Ансуз

Сила слова сегодня поможет вам разрешить ситуацию. Прислушивайтесь к советам и знакам.

Телец — руна Йера

Вы увидите результат предыдущих действий. Это день подведения промежуточных итогов.

Близнецы — руна Кеназ

Ясность и прозрение помогут найти новое направление. Внимательно смотрите на мелочи.

Рак — руна Вуньо

Радость в простых вещах станет вашим источником вдохновения. Делитесь позитивом с близкими.

Лев — руна Феха

Материальные и внутренние ресурсы станут главной темой. Используйте их с умом.

Дева — руна Эйваз

Выдержка и внутренняя сила помогут преодолевать препятствия. Не торопитесь.

Весы — руна Лагуз

Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренние ощущения.

Скорпион — руна Ингуз

Сегодня возможен новый толчок. Это время для зарождения идей и планов.

Стрелец — руна Райдо

Будьте внимательны к путешествиям и новым маршрутам. День для движения вперед.

Козерог — руна Соулу

Внутренний свет даст силу. Это день уверенности и ясных решений.

Водолей — руна Гебо

Гармония в отношениях и взаимность принесут вам поддержку. Важно открыться к партнерству.

Рыбы – руна Пердро

Судьба может подбросить неожиданный шанс. Внимательность поможет его использовать.

9 сентября 2025 года руны напоминают: цените поддержку, действуйте честно и слушайте свою интуицию. Это день ясности и новых начал, которые могут стать фундаментом для будущих перемен.

