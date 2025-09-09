ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 9 сентября 2025: Близнецы — ясность, Скорпионы — новый толчок

9 сентября — день, когда следует обращать внимание на знаки судьбы и не бояться обновления. Близнецы получат ясность в своих действиях, а Скорпионы — новый толчок для движения вперед.

Руны

Руны / © ТСН

Древние символы рун подчеркивают энергию этого дня: ясность, восстановление и доверие к процессам жизни. Для каждого знака они открывают свое направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Ансуз
    Сила слова сегодня поможет вам разрешить ситуацию. Прислушивайтесь к советам и знакам.

  • Телец — руна Йера
    Вы увидите результат предыдущих действий. Это день подведения промежуточных итогов.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Ясность и прозрение помогут найти новое направление. Внимательно смотрите на мелочи.

  • Рак — руна Вуньо
    Радость в простых вещах станет вашим источником вдохновения. Делитесь позитивом с близкими.

  • Лев — руна Феха
    Материальные и внутренние ресурсы станут главной темой. Используйте их с умом.

  • Дева — руна Эйваз
    Выдержка и внутренняя сила помогут преодолевать препятствия. Не торопитесь.

  • Весы — руна Лагуз
    Интуиция подскажет верный путь. Слушайте внутренние ощущения.

  • Скорпион — руна Ингуз
    Сегодня возможен новый толчок. Это время для зарождения идей и планов.

  • Стрелец — руна Райдо
    Будьте внимательны к путешествиям и новым маршрутам. День для движения вперед.

  • Козерог — руна Соулу
    Внутренний свет даст силу. Это день уверенности и ясных решений.

  • Водолей — руна Гебо
    Гармония в отношениях и взаимность принесут вам поддержку. Важно открыться к партнерству.

  • Рыбы – руна Пердро
    Судьба может подбросить неожиданный шанс. Внимательность поможет его использовать.

9 сентября 2025 года руны напоминают: цените поддержку, действуйте честно и слушайте свою интуицию. Это день ясности и новых начал, которые могут стать фундаментом для будущих перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie