Рунический гороскоп на 9 января 2025 года: Овнам — ресурс, Весам — баланс

9 января – день, когда важно восстановить баланс между делами и собственным положением. Руночные символы советуют не спешить и действовать с учетом реальных ресурсов.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 9 января 2025 года

Овен — руна Феху

Ресурс и польза. День способствует решениям, которые приносят ощутимый результат – в финансах, работе или быту.

Телец — руна Уруз

Возвращение силы. Вы почувствуете прилив энергии, но важно использовать ее умеренно, не перегружая себя.

Близнецы — руна Манназ

Взаимодействие с людьми. Разговор или совместное решение помогут лучше понять свою позицию в ситуации.

Рак — руна Беркана

Восстановление и забота. День подходит для семейных дел, эмоциональной поддержки и мягкого ритма.

Лев — руна Соулу

Внутренняя уверенность. Вы можете почувствовать подъем настроения и готовность двигаться дальше без давления извне.

Дева — руна Иса

Замедление. Не стоит торопить события – сегодня полезнее зафиксировать позиции и дать процессам упрочиться.

Весы — руна Гебо

Баланс и взаимность. День способствует равноправным договоренностям и восстановлению гармонии в отношениях.

Скорпион — руна Хагалаз

Резкое изменение обстоятельств. Событие может нарушить планы, но в то же время поможет избавиться от лишнего.

Стрелец — руна Йера.

Постепенный результат. Вы увидите логическое продолжение предыдущих действий или ощутите завершение важного этапа.

Козерог — руна Отал

Опора и стабильность. День благоприятен для домашних дел, традиций и решений с долгосрочным эффектом.

Водолей — руна Дагаз

Смена состояния. Возможен новый взгляд на ситуацию или ощущение перехода к другому этапу.

Рыбы — руна Лагуз

Плавное течение событий. Лучше довериться собственному ритму и не вмешиваться в процессы без надобности.

Руны в этот день подчеркивают значение стабильности и последовательности. Сегодня полезно наводить порядок, сохранять равновесие и строить решения без чрезмерного напряжения.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.