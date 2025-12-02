Рунический гороскоп на декабрь 2025 года: Девам — стабильность, Львам — прорыв, Рыбам — глубинные инсайты

Руны / © ТСН

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2025 года

Овен — руна Уруз

Декабрь станет месяцем силы, энергии и обновленной мотивации. Вы можете смело начинать важные дела, запускать проекты или воплощать смелые решения. Ресурсность растет.

Телец — руна Ингуз

Луна созревания и внутреннего покоя. Хорошо завершать начатое, приводить в порядок дела и создавать стабильность. Вы закладываете основу для нового года.

Близнецы — руна Анцуз

Декабрь принесет важные разговоры, возможность обучения, полезные советы и подсказки. Ваша сила – в словах и коммуникации.

Рак — руна Лагуз

Эмоциональный, интуитивный и глубинный месяц. Вы будете чувствовать больше обычного, поэтому стоит доверять внутреннему голосу. Творчество и психологические практики будут особенно эффективны.

Лев — руна Соулу

Декабрь приносит ясность, удачу и прорыв. Вы можете увидеть свой путь и проявить себя. День зимнего солнцестояния станет особенно сильным для вас.

Дева — руна Эйваз

Это месяц выдержки, стойкости и стратегического мышления. Вы можете решить сложные вопросы или закрепить важные результаты. Декабрь станет стабилизационным.

Весы — руна Гебо

Луна гармонии, партнерства и обмена. Вы получаете то, что вы отдаете, а отношения становятся ключевой темой. Хорошо работает сотрудничество и взаимность.

Скорпион — руна Хагалаз

Возможны внезапные изменения, которые очистят пространство. Декабрь может казаться хаотичным, но он снимает все излишнее и готовится к новому циклу. Принимайте обновление.

Стрелец — руна Йера

Вы увидите ожидаемые результаты. Декабрь – месяц вознаграждения, подведение итогов и логическое завершение процессов. Хорошее время для планирования в следующем году.

Козерог — руна Отал

Фокус на доме, семье, ресурсах и наследии. Вы можете привести в порядок жилищные или финансовые вопросы, укрепить личную структуру и ощутить поддержку рода.

Водолей — руна Перт

Луна интуитивных открытий и неожиданных символических совпадений. Вы можете узнать что-нибудь важное или найти ответ там, где не искали. Мистичность усиливается.

Рыбы — руна Беркана

Декабрь станет месяцем обновления, нежности и внутреннего роста. Хорошо заниматься творчеством, психологией, духовными практиками. Вы входите в мягкий, обновляющийся цикл.

Декабрь 2025 усиливает темы завершения, очищения и подготовки к новому жизненному этапу. Руны помогают каждому знаку увидеть свое направление: от активного начала и прорыва до стабильности, интуитивных инсайтов и внутреннего восстановления. Этот месяц советует слушать себя, завершать незаконченное и смело открывать дверь в новый год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.