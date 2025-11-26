Рунический гороскоп на неделю 24–30 ноября 2025 года: Львам — прорыв, Весам — гармония, Рыбам — завершение цикла

Руны / © ТСН

Рунические символы подсказывают: одни знаки получат импульс к росту, другие защиту, а некоторым придется завершить старое, чтобы освободить место новому.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 24-30 ноября

Овен — руна Тейваз

Неделя решительных побед. Вы можете добиться цели, которая казалась недостижимой. Важно не отступать и действовать честно. Вторник и четверг принесут лучшие результаты.

Телец — руна Отал

Фокус на дому, семье, наследственные темы. Неделя подходит для ремонтов, благоустройства пространства, семейных встреч и возвращения к корням. Возможен полезный контакт с родственниками.

Близнецы — руна Наутиз

Возможны задержки или необходимость дисциплины. Это время, когда следует признать свои истинные потребности и не давить на события. Пятница принесет облегчение.

Рак — руна Перт

Интуитивный и мистический период. Возможны открытия, глубинные совпадения или эмоциональные раскрытия. Неделя способствует медитациям, инсайтам и работе с подсознательным.

Лев — руна Совило

Солнечный прорыв. Успех по делам, вдохновение и ясность мыслей. Вы можете смело начинать новые проекты или делать большой шаг вперед. Вы в центре внимания.

Дева — руна Ингуз

Неделя завершения и созревания. Хорошо закрыть старые дела, подготовить почву для нового. Покой и формирование внутренней стабильности – главные темы периода.

Весы — руна Вуньо

Радость, гармония, выравнивание. Удачный период для отношений, переговоров и коммуникаций. Ваши слова будут восприниматься тепло и доверительно.

Скорпион — руна Халагаз

Возможны внезапные события или очистка из-за смены. Хотя энергия может показаться резкой, она освободит от того, что давно мешало двигаться вперед. Держите стойкость.

Стрелец — руна Эйваз

Движение вперед, прогресс, партнерство. Неделя будет способствовать совместным проектам, поездкам, сменам места или формату работы. Ваши идеи обретают поддержку.

Козерог — руна Дагаз

Руна рассвета приносит новый этап. Возможен положительный перелом, важна возможность или изменяющая перспективу идея. Среда станет знаковым днем.

Водолей — руна Лагуз

Энергия потока, интуиции и продвижения. Важно следовать за внутренним чувством, а не логикой. Неделя хороша для творчества и эмоционального исцеления.

Рыбы — руна Йера

Настало время итогов. Вы можете получить то, к чему долго шли – результат, ответ или вознаграждение. Руна поддерживает завершение циклов и начало новых.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

