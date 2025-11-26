- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на неделю 24–30 ноября 2025 года: Львам — прорыв, Весам — гармония, Рыбам — завершение цикла
Неделя с 24 по 30 ноября несет энергию решительных шагов, неожиданных открытий и внутренней трансформации.
Рунические символы подсказывают: одни знаки получат импульс к росту, другие защиту, а некоторым придется завершить старое, чтобы освободить место новому.
Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 24-30 ноября
Овен — руна Тейваз
Неделя решительных побед. Вы можете добиться цели, которая казалась недостижимой. Важно не отступать и действовать честно. Вторник и четверг принесут лучшие результаты.
Телец — руна Отал
Фокус на дому, семье, наследственные темы. Неделя подходит для ремонтов, благоустройства пространства, семейных встреч и возвращения к корням. Возможен полезный контакт с родственниками.
Близнецы — руна Наутиз
Возможны задержки или необходимость дисциплины. Это время, когда следует признать свои истинные потребности и не давить на события. Пятница принесет облегчение.
Рак — руна Перт
Интуитивный и мистический период. Возможны открытия, глубинные совпадения или эмоциональные раскрытия. Неделя способствует медитациям, инсайтам и работе с подсознательным.
Лев — руна Совило
Солнечный прорыв. Успех по делам, вдохновение и ясность мыслей. Вы можете смело начинать новые проекты или делать большой шаг вперед. Вы в центре внимания.
Дева — руна Ингуз
Неделя завершения и созревания. Хорошо закрыть старые дела, подготовить почву для нового. Покой и формирование внутренней стабильности – главные темы периода.
Весы — руна Вуньо
Радость, гармония, выравнивание. Удачный период для отношений, переговоров и коммуникаций. Ваши слова будут восприниматься тепло и доверительно.
Скорпион — руна Халагаз
Возможны внезапные события или очистка из-за смены. Хотя энергия может показаться резкой, она освободит от того, что давно мешало двигаться вперед. Держите стойкость.
Стрелец — руна Эйваз
Движение вперед, прогресс, партнерство. Неделя будет способствовать совместным проектам, поездкам, сменам места или формату работы. Ваши идеи обретают поддержку.
Козерог — руна Дагаз
Руна рассвета приносит новый этап. Возможен положительный перелом, важна возможность или изменяющая перспективу идея. Среда станет знаковым днем.
Водолей — руна Лагуз
Энергия потока, интуиции и продвижения. Важно следовать за внутренним чувством, а не логикой. Неделя хороша для творчества и эмоционального исцеления.
Рыбы — руна Йера
Настало время итогов. Вы можете получить то, к чему долго шли – результат, ответ или вознаграждение. Руна поддерживает завершение циклов и начало новых.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.