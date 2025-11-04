Рунический гороскоп на ноябрь 2025 года: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность

Руны / © ТСН

Энергия ноября – это путь от хаоса к равновесию. Руны указывают на необходимость просмотреть привычки, обновить цели и позволить старику отойти. В этот период важно слушать себя: именно интуиция покажет верное направление, когда логика молчит.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Райдо

Время движения и преобразований. Не бойтесь менять маршрут – главное, сохранять веру в собственные силы.

Телец — руна Йера

Вы входите в период награды за выдержку. События развиваются естественно, так что не ускоряйте процесс.

Близнецы — руна Ансуз

Коммуникации, знания, обучение — ваш ресурс. Будьте открыты к новым контактам и вдохновению.

Рак — руна Беркана

Восстановление эмоциональной гармонии. Хорошо начать что-то с любовью – заботу, творчество или семейное дело.

Лев — руна Кеназ

Прозрение и ясность. Вы увидите новый смысл в том, что раньше казалось рутинным.

Дева — руна Ингуз

Завершение старого цикла. То, что долго зрело, готово проявиться в реальности.

Весы — руна Гебо

Партнерство и обмен. Баланс между давать и получать станет вашим главным уроком.

Скорпион — руна Турисаз

Вы стоите на пороге обновления. Не сопротивляйтесь изменениям — по вызову рождается сила.

Стрелец — руна Соулу

Месяц уверенности и вдохновения. Все, за что возьметесь, получит шанс на успех.

Козерог — руна Одал

Поддержка традиций, опора на собственный опыт. Месяц стабильности и благоустройства.

Водолей — руна Тейваз

Решительность и принципиальность принесут победу. Не бойтесь заявить о себе.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция станет вашим основным союзником. Позвольте себе плыть по течению — она ведет в правильную сторону.

Ноябрь 2025 года — время глубокой трансформации. Руны напоминают: чтобы пришло новое, нужно отпустить старое. Тишина, благодарность и внутренняя работа станут ключами к гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

