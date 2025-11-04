ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на ноябрь 2025 года: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность

Ноябрь станет месяцем переосмысления и внутреннего роста. Для одних знаков руны принесут импульс к действию, для других – покой и восстановление. Львы откроют новые горизонты, а Козороги найдут опору в стабильности.

Руны

Руны / © ТСН

Энергия ноября – это путь от хаоса к равновесию. Руны указывают на необходимость просмотреть привычки, обновить цели и позволить старику отойти. В этот период важно слушать себя: именно интуиция покажет верное направление, когда логика молчит.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Райдо
    Время движения и преобразований. Не бойтесь менять маршрут – главное, сохранять веру в собственные силы.

  • Телец — руна Йера
    Вы входите в период награды за выдержку. События развиваются естественно, так что не ускоряйте процесс.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Коммуникации, знания, обучение — ваш ресурс. Будьте открыты к новым контактам и вдохновению.

  • Рак — руна Беркана
    Восстановление эмоциональной гармонии. Хорошо начать что-то с любовью – заботу, творчество или семейное дело.

  • Лев — руна Кеназ
    Прозрение и ясность. Вы увидите новый смысл в том, что раньше казалось рутинным.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершение старого цикла. То, что долго зрело, готово проявиться в реальности.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерство и обмен. Баланс между давать и получать станет вашим главным уроком.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Вы стоите на пороге обновления. Не сопротивляйтесь изменениям — по вызову рождается сила.

  • Стрелец — руна Соулу
    Месяц уверенности и вдохновения. Все, за что возьметесь, получит шанс на успех.

  • Козерог — руна Одал
    Поддержка традиций, опора на собственный опыт. Месяц стабильности и благоустройства.

  • Водолей — руна Тейваз
    Решительность и принципиальность принесут победу. Не бойтесь заявить о себе.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция станет вашим основным союзником. Позвольте себе плыть по течению — она ведет в правильную сторону.

Ноябрь 2025 года — время глубокой трансформации. Руны напоминают: чтобы пришло новое, нужно отпустить старое. Тишина, благодарность и внутренняя работа станут ключами к гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.

