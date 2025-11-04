- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на ноябрь 2025 года: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность
Ноябрь станет месяцем переосмысления и внутреннего роста. Для одних знаков руны принесут импульс к действию, для других – покой и восстановление. Львы откроют новые горизонты, а Козороги найдут опору в стабильности.
Энергия ноября – это путь от хаоса к равновесию. Руны указывают на необходимость просмотреть привычки, обновить цели и позволить старику отойти. В этот период важно слушать себя: именно интуиция покажет верное направление, когда логика молчит.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Райдо
Время движения и преобразований. Не бойтесь менять маршрут – главное, сохранять веру в собственные силы.
Телец — руна Йера
Вы входите в период награды за выдержку. События развиваются естественно, так что не ускоряйте процесс.
Близнецы — руна Ансуз
Коммуникации, знания, обучение — ваш ресурс. Будьте открыты к новым контактам и вдохновению.
Рак — руна Беркана
Восстановление эмоциональной гармонии. Хорошо начать что-то с любовью – заботу, творчество или семейное дело.
Лев — руна Кеназ
Прозрение и ясность. Вы увидите новый смысл в том, что раньше казалось рутинным.
Дева — руна Ингуз
Завершение старого цикла. То, что долго зрело, готово проявиться в реальности.
Весы — руна Гебо
Партнерство и обмен. Баланс между давать и получать станет вашим главным уроком.
Скорпион — руна Турисаз
Вы стоите на пороге обновления. Не сопротивляйтесь изменениям — по вызову рождается сила.
Стрелец — руна Соулу
Месяц уверенности и вдохновения. Все, за что возьметесь, получит шанс на успех.
Козерог — руна Одал
Поддержка традиций, опора на собственный опыт. Месяц стабильности и благоустройства.
Водолей — руна Тейваз
Решительность и принципиальность принесут победу. Не бойтесь заявить о себе.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция станет вашим основным союзником. Позвольте себе плыть по течению — она ведет в правильную сторону.
Ноябрь 2025 года — время глубокой трансформации. Руны напоминают: чтобы пришло новое, нужно отпустить старое. Тишина, благодарность и внутренняя работа станут ключами к гармонии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.