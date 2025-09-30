- Дата публикации
- Астрология
- 14
- 2 мин
Рунический гороскоп на октябрь 2025 года: Овнам — новые возможности, Рыбам — спокойствие и вера
Октябрь 2025 пройдет под знаком внутреннего обновления и стабильности. Овны ощутят прилив сил и новые возможности, тогда как Рыбы обретут долгожданный покой и гармонию.
Осень вступает в свою зрелую фазу – время подведения итогов и внутренней работы. Руны этого месяца помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним спокойствием. Это период, когда важно прислушиваться к себе, расставить приоритеты и не сопротивляться изменениям.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Вас ждет этап ясности и уверенности. Успех приходит благодаря упорству.
Телец — руна Йера
Плодотворный период. Вы получите результаты своих усилий как материальные, так и духовные.
Близнецы — руна Ансуз
Месяц обучения и новой информации. Слушайте знаки судьбы – они подскажут правильное направление.
Рак — руна Гебо
Гармония в отношениях и поддержка близких станут вашим ресурсом. Не бойтесь просить помощи.
Лев — руна Тейваз
Возникшие испытания требуют силы духа. Решительность приведет к победе.
Дева — руна Кеназ
Ясность и вдохновение. Вы найдете решение сложных вопросов и ощутите творческий подъем.
Весы — руна Вуньо
Луна радости, воздушности и внутреннего мира. Наслаждайтесь моментом.
Скорпион — руна Турисаз
Луна требует внимательности. Не торопитесь – осторожность сохранит энергию.
Стрелец — руна Райдо
Успешный период для путешествий, перемен и новых знакомств. Ваш путь – в движении.
Козерог — руна Эйваз
Сохраняйте выдержку и не торопитесь с решениями. Последовательность приведет к результатам.
Водолей — руна Ингуз
Начало нового этапа. Ваши идеи могут перерасти в большие проекты.
Рыбы - руна Лагуз
Месяц внутренней гармонии. Доверьтесь потоку жизни и не боритесь с изменяющимся.
Октябрь 2025 под влиянием рун станет месяцем осознания, стабильности и внутреннего роста. Этот период поможет каждому знаку обрести равновесие между сердцем и разумом, а также понять, что настоящая сила в покое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
