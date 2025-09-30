ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на октябрь 2025 года: Овнам — новые возможности, Рыбам — спокойствие и вера

Октябрь 2025 пройдет под знаком внутреннего обновления и стабильности. Овны ощутят прилив сил и новые возможности, тогда как Рыбы обретут долгожданный покой и гармонию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Осень вступает в свою зрелую фазу – время подведения итогов и внутренней работы. Руны этого месяца помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним спокойствием. Это период, когда важно прислушиваться к себе, расставить приоритеты и не сопротивляться изменениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Вас ждет этап ясности и уверенности. Успех приходит благодаря упорству.

  • Телец — руна Йера
    Плодотворный период. Вы получите результаты своих усилий как материальные, так и духовные.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Месяц обучения и новой информации. Слушайте знаки судьбы – они подскажут правильное направление.

  • Рак — руна Гебо
    Гармония в отношениях и поддержка близких станут вашим ресурсом. Не бойтесь просить помощи.

  • Лев — руна Тейваз
    Возникшие испытания требуют силы духа. Решительность приведет к победе.

  • Дева — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение. Вы найдете решение сложных вопросов и ощутите творческий подъем.

  • Весы — руна Вуньо
    Луна радости, воздушности и внутреннего мира. Наслаждайтесь моментом.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Луна требует внимательности. Не торопитесь – осторожность сохранит энергию.

  • Стрелец — руна Райдо
    Успешный период для путешествий, перемен и новых знакомств. Ваш путь – в движении.

  • Козерог — руна Эйваз
    Сохраняйте выдержку и не торопитесь с решениями. Последовательность приведет к результатам.

  • Водолей — руна Ингуз
    Начало нового этапа. Ваши идеи могут перерасти в большие проекты.

  • Рыбы - руна Лагуз
    Месяц внутренней гармонии. Доверьтесь потоку жизни и не боритесь с изменяющимся.

Октябрь 2025 под влиянием рун станет месяцем осознания, стабильности и внутреннего роста. Этот период поможет каждому знаку обрести равновесие между сердцем и разумом, а также понять, что настоящая сила в покое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

