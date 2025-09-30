Рунический гороскоп на октябрь 2025 года: Овнам — новые возможности, Рыбам — спокойствие и вера

Руны / © ТСН

Осень вступает в свою зрелую фазу – время подведения итогов и внутренней работы. Руны этого месяца помогают обрести равновесие между внешней активностью и внутренним спокойствием. Это период, когда важно прислушиваться к себе, расставить приоритеты и не сопротивляться изменениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Вас ждет этап ясности и уверенности. Успех приходит благодаря упорству.

Телец — руна Йера

Плодотворный период. Вы получите результаты своих усилий как материальные, так и духовные.

Близнецы — руна Ансуз

Месяц обучения и новой информации. Слушайте знаки судьбы – они подскажут правильное направление.

Рак — руна Гебо

Гармония в отношениях и поддержка близких станут вашим ресурсом. Не бойтесь просить помощи.

Лев — руна Тейваз

Возникшие испытания требуют силы духа. Решительность приведет к победе.

Дева — руна Кеназ

Ясность и вдохновение. Вы найдете решение сложных вопросов и ощутите творческий подъем.

Весы — руна Вуньо

Луна радости, воздушности и внутреннего мира. Наслаждайтесь моментом.

Скорпион — руна Турисаз

Луна требует внимательности. Не торопитесь – осторожность сохранит энергию.

Стрелец — руна Райдо

Успешный период для путешествий, перемен и новых знакомств. Ваш путь – в движении.

Козерог — руна Эйваз

Сохраняйте выдержку и не торопитесь с решениями. Последовательность приведет к результатам.

Водолей — руна Ингуз

Начало нового этапа. Ваши идеи могут перерасти в большие проекты.

Рыбы - руна Лагуз

Месяц внутренней гармонии. Доверьтесь потоку жизни и не боритесь с изменяющимся.

Октябрь 2025 под влиянием рун станет месяцем осознания, стабильности и внутреннего роста. Этот период поможет каждому знаку обрести равновесие между сердцем и разумом, а также понять, что настоящая сила в покое.

