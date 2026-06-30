Рунический прогноз на 1 июля 2026 года: кому день подарит шанс на успех, а кому стоит избегать поспешных решений

Руны / © ТСН

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Первый день июля открывает новый этап лета — время, когда энергия природы достигает пика, а многие принятые сейчас решения могут повлиять на ближайшее будущее. Древние руны предупреждают: 1 июля для одних знаков станет днем возможностей и приятных новостей, а другим следует быть внимательнее к деталям, эмоциям и знакам, которые посылает Вселенная.

Овен — Уруз

Сегодня вы почувствуете прилив энергии и желание действовать. День благоприятен для сложных задач, физической активности и новых начинаний. Не тратьте силы на конфликты.

Телец — Феху

Финансовые вопросы могут выйти на первый план. Есть шанс получить приятную новость, связанную с работой или деньгами. Удерживайтесь от спонтанных затрат.

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Близнецы — Ансуз

День информации и важных разговоров. Слушайте внимательно — случайная фраза или новое знакомство могут сыграть немаловажную роль в ближайшее время.

Рак — Беркана

Пора позаботиться о себе. День хорошо подходит для отдыха, обновления энергии и общения с семьей. Не игнорируйте собственные потребности.

Лев — Соулу

Один из ваших сильнейших дней. Вы можете получить признание или наконец завершить долго не двигавшееся дело. Не скрывайте свои амбиции.

Дева — Иса

Лучше не торопиться. Если что-то задерживается – не пытайтесь форсировать события. День больше подходит для анализа, чем для активных действий.

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Весы — Гебо

Благоприятный день для общения и партнерств. Возможна приятная встреча, примирение или неожиданная поддержка от человека, на который вы не рассчитывали.

Скорпион — Хагалаз

Возможны резкие смены планов. Не держитесь за то, что утратило смысл. Иногда хаос нужен для обновления вашей жизни.

Стрелец — Райдо

День движения и новые маршруты. Возможны путешествия, поездки, важные решения о будущем. Не бойтесь изменять направление.

Козерог — Тейваз

Сегодня придется отстаивать свою позицию. Ваша настойчивость даст хороший результат, если не вовлекаться в мелкие споры.

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Водолей — Лагуз

Интуиция сегодня сильнее логики. Обращайте внимание на сны, ощущения и удивительные совпадения – день может принести неожиданные подсказки.

Рыбы — Йера

То, над чем вы работали в последнее время, начинает приносить первые результаты. День напоминает: терпение постепенно приносит плоды.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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