Рунический прогноз на 10-16 ноября 2025 года: Стрельцам - новое направление, Ракам - восстановление

Руны этой недели символизируют постепенное раскрытие потенциала. Это период, когда остановка или тишина не является признаком застоя, наоборот, именно сейчас вызревают новые решения, которые определят конец осени.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Наутиз

Терпение — ваш ключ на этой неделе. Временные задержки имеют скрытый смысл, не сопротивляйтесь.

Телец — руна Эйваз

Вы проходите внутреннюю перестройку. Неделю следует провести спокойно, укрепляя внутреннюю опору.

Близнецы — руна Дагаз

Новый этап вот-вот начнется. Вы стоите на пороге обновления – не бойтесь перемен.

Рак — руна Беркана

Период эмоциональной очистки. Займитесь тем, что наполняет – природой, домом, близкими.

Лев — руна Отала

Пора закрепить добытое. Удерживайте стабильность и не отвлекайтесь по пустякам.

Дева — руна Гагалаз

Старые схемы рушатся, чтобы дать место новому. Не сопротивляйтесь обновлению.

Весы — руна Манназ

Люди рядом помогут найти равновесие. Сотрудничество и диалог — ваши сильные стороны.

Скорпион — руна Иса

Пауза необходима для просмотра целей. Не стоит действовать наспех — решение созреет само.

Стрелец — руна Эйваз

Появится новое направление или союз. Двигайтесь постепенно, не пытаясь все изменить сразу.

Козорог — руна Альгис

Вы под защитой. Соблюдайте собственные границы и не позволяйте другим давить.

Водолей — руна Феху

Луна дает возможность получить прибыль или символическое вознаграждение. Успех приходит из-за умеренности.

Рыбы — руна Пертро

Неожиданное стечение событий откроет что-нибудь новое. Доверьтесь интуиции — именно она ведет в правильном направлении.

Неделя 10-16 ноября - это время тишины перед новыми событиями. Действуйте осторожно, не изменяя ритма жизни. Руны подсказывают: невидимые процессы уже готовят почву для больших изменений в декабре.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

