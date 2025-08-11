- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 3 мин
Рунический прогноз на 11-17 августа 2025 года: Львам - энергия достижений, Рыбам - новые горизонты.
Эта неделя принесет неожиданные открытия, глубинные перемены и новые возможности. Руны подскажут, как использовать энергию периода, чтобы достичь желаемого и сохранить внутреннее равновесие.
Руны — древние символы силы, интуиции и духовной мудрости. Они отражают энергию времени и подсказывают, как лучше действовать. Неделя с 11 по 17 августа 2025 года – это период активного движения вперед, внутренней очистки и обновления, а также важных решений, которые повлияют на будущее.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна недели: "Соулу" — победа, успех, внутренний свет
Неделя обещает быть продуктивной и результативной. Используйте свои сильные стороны, чтобы закрепить достижения и одержать новые победы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна недели: "Ингваз" — зрелость, потенциал, завершение этапа
Это время благоприятно для того, чтобы довести дела до конца. Не спешите начинать новое – завершите старые проекты и укрепите позиции.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна недели: "Пертро" — тайна, интуиция, шанс
Случайное событие или разговор может стать ключом к важному решению. Прислушивайтесь к знакам и не игнорируйте мелочей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна недели: "Уруз " — сила, выносливость, восстановление
Вы сможете преодолеть трудности и выйти из них посильнее. Используйте эту неделю для активных действий и защиты своих интересов.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна недели: "Кеназ" — вдохновение, творчество, новое видение
Пора реализовывать креативные идеи. У вас будет энергия, чтобы воплотить долгосрочные проекты.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна недели: "Одал" — дом, традиции, корни
Неделя благоприятна для укрепления семейных связей, решения вопросов, связанных с недвижимостью, и возвращения к собственным ценностям.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна недели: "Гебо" - партнерство, гармония, обмен
Удачное время для налаживания отношений, подписания соглашений и совместных проектов. Баланс между дачей и получением принесет успех.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна недели: "Эйваз" — развитие, трансформация, защита
Ожидайте изменений, требующих от вас гибкости. Будьте готовы быстро реагировать на новые обстоятельства.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна недели: "Йера" — урожай, результат, итоги
Получите вознаграждение за предыдущие усилия. Неделя подходит для подведения итогов и планирования следующих шагов.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна недели: “Ансуз” — мудрость, знание, коммуникация
Слово и знание – ваш главный инструмент. Обмен идеями и новые навыки помогут добиться прогресса.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна недели: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональность
Важно доверять ощущениям и не идти против внутреннего ритма. Упругость и эмоциональный баланс посодействуют избежать конфликтов.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна недели: "Дагаз" — обновление, переход, прозрение
Неделя подарит новое видение ситуации и возможность изменить направление в лучшую сторону.
Неделя с 11 по 17 августа 2025 года будет полон энергии, что будет способствовать движению вперед, внутренним изменениям и гармонизации отношений. Руны подсказывают, что успех ждет тех, кто сможет объединить решительность, мудрость и открытость нового.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.