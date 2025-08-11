Рунический прогноз на 11-17 августа 2025 года: Львам - энергия достижений, Рыбам - новые горизонты.

Руны / © ТСН

Руны — древние символы силы, интуиции и духовной мудрости. Они отражают энергию времени и подсказывают, как лучше действовать. Неделя с 11 по 17 августа 2025 года – это период активного движения вперед, внутренней очистки и обновления, а также важных решений, которые повлияют на будущее.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна недели: "Соулу" — победа, успех, внутренний свет

Неделя обещает быть продуктивной и результативной. Используйте свои сильные стороны, чтобы закрепить достижения и одержать новые победы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна недели: "Ингваз" — зрелость, потенциал, завершение этапа

Это время благоприятно для того, чтобы довести дела до конца. Не спешите начинать новое – завершите старые проекты и укрепите позиции.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна недели: "Пертро" — тайна, интуиция, шанс

Случайное событие или разговор может стать ключом к важному решению. Прислушивайтесь к знакам и не игнорируйте мелочей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна недели: "Уруз " — сила, выносливость, восстановление

Вы сможете преодолеть трудности и выйти из них посильнее. Используйте эту неделю для активных действий и защиты своих интересов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна недели: "Кеназ" — вдохновение, творчество, новое видение

Пора реализовывать креативные идеи. У вас будет энергия, чтобы воплотить долгосрочные проекты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна недели: "Одал" — дом, традиции, корни

Неделя благоприятна для укрепления семейных связей, решения вопросов, связанных с недвижимостью, и возвращения к собственным ценностям.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна недели: "Гебо" - партнерство, гармония, обмен

Удачное время для налаживания отношений, подписания соглашений и совместных проектов. Баланс между дачей и получением принесет успех.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна недели: "Эйваз" — развитие, трансформация, защита

Ожидайте изменений, требующих от вас гибкости. Будьте готовы быстро реагировать на новые обстоятельства.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна недели: "Йера" — урожай, результат, итоги

Получите вознаграждение за предыдущие усилия. Неделя подходит для подведения итогов и планирования следующих шагов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна недели: “Ансуз” — мудрость, знание, коммуникация

Слово и знание – ваш главный инструмент. Обмен идеями и новые навыки помогут добиться прогресса.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна недели: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональность

Важно доверять ощущениям и не идти против внутреннего ритма. Упругость и эмоциональный баланс посодействуют избежать конфликтов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна недели: "Дагаз" — обновление, переход, прозрение

Неделя подарит новое видение ситуации и возможность изменить направление в лучшую сторону.

Неделя с 11 по 17 августа 2025 года будет полон энергии, что будет способствовать движению вперед, внутренним изменениям и гармонизации отношений. Руны подсказывают, что успех ждет тех, кто сможет объединить решительность, мудрость и открытость нового.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

