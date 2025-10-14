Рунический прогноз на 13–19 октября 2025 года: Ракам — новые горизонты, Львам — уверенность в силах

Руны / © ТСН

Период с 13 по 19 октября 2025 года будет полон духовного роста, поиска равновесия и решительных шагов. Руны на этой неделе говорят о времени созревания, когда посеянные ранее идеи начинают прорастать.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен — руна Тейваз

Ваша целеустремленность поможет преодолеть препятствия. Неделя активности, честных действий и уверенных решений.

Телец — руна Йера

Вы получите результаты своего труда. Это период стабильности, когда действия складываются естественно.

Близнецы — руна Ансуз

Слова имеют вес. Возможен разговор, который изменит ход событий или откроет новое направление.

Рак — руна Райдо

Путешествие, движение или изменение среды принесут вдохновение и новые возможности.

Лев — руна Соулу

Энергия, сила и внутренняя уверенность на пике. Используйте эту неделю для реализации смелых замыслов.

Дева — руна Эйваз

Устойчивость и сосредоточенность помогут справиться с вызовами. Не торопитесь – вы на правильном пути.

Весы — руна Вуньо

Гармония и радость возвращаются в вашу жизнь. Хороший период для общения и творчества.

Скорпион — руна Турисаз

Будьте внимательны к собственным реакциям. Иногда стоит остановиться и посмотреть ситуацию с другого ракурса.

Стрелец — руна Феу

Материальные достижения, новые ресурсы или поддержка от окружающих. Хорошая неделя для финансов.

Козерог — руна Ингуз

Время созревания идей. Не торопитесь, дайте событиям сформироваться естественно.

Водолей — руна Кеназ

Вдохновение, ясность и понимание собственного пути. Неделя открытий и творческий рост.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция уводит вас. Сны, ощущения и символы помогут принять правильные решения.

Не сопротивляйтесь изменениям. Они ведут к обновлению, даже если сперва кажутся неудобными. Внутренняя стабильность станет вашим основным щитом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

