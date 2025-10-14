- Дата публикации
Рунический прогноз на 13–19 октября 2025 года: Ракам — новые горизонты, Львам — уверенность в силах
Новая неделя октября принесет глубокие инсайты и возможность двигаться вперед. Раки откроют для себя новые горизонты, а Львы почувствуют прилив сил и вдохновение для действий.
Период с 13 по 19 октября 2025 года будет полон духовного роста, поиска равновесия и решительных шагов. Руны на этой неделе говорят о времени созревания, когда посеянные ранее идеи начинают прорастать.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен — руна Тейваз
Ваша целеустремленность поможет преодолеть препятствия. Неделя активности, честных действий и уверенных решений.
Телец — руна Йера
Вы получите результаты своего труда. Это период стабильности, когда действия складываются естественно.
Близнецы — руна Ансуз
Слова имеют вес. Возможен разговор, который изменит ход событий или откроет новое направление.
Рак — руна Райдо
Путешествие, движение или изменение среды принесут вдохновение и новые возможности.
Лев — руна Соулу
Энергия, сила и внутренняя уверенность на пике. Используйте эту неделю для реализации смелых замыслов.
Дева — руна Эйваз
Устойчивость и сосредоточенность помогут справиться с вызовами. Не торопитесь – вы на правильном пути.
Весы — руна Вуньо
Гармония и радость возвращаются в вашу жизнь. Хороший период для общения и творчества.
Скорпион — руна Турисаз
Будьте внимательны к собственным реакциям. Иногда стоит остановиться и посмотреть ситуацию с другого ракурса.
Стрелец — руна Феу
Материальные достижения, новые ресурсы или поддержка от окружающих. Хорошая неделя для финансов.
Козерог — руна Ингуз
Время созревания идей. Не торопитесь, дайте событиям сформироваться естественно.
Водолей — руна Кеназ
Вдохновение, ясность и понимание собственного пути. Неделя открытий и творческий рост.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция уводит вас. Сны, ощущения и символы помогут принять правильные решения.
Не сопротивляйтесь изменениям. Они ведут к обновлению, даже если сперва кажутся неудобными. Внутренняя стабильность станет вашим основным щитом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
