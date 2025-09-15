ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Астрология
Рунический прогноз на 15–21 сентября 2025 года: новые вызовы и подсказки

Эта неделя станет временем внутренних открытий и практических решений. Руничные символы подчеркивают потребность в ясности, терпении и готовности отпустить старое.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это не только знаки древней традиции, но и ключи к пониманию энергий. Они подсказывают, в чем главный ресурс каждого знака зодиака на этой неделе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Неделя для решительных шагов. Важно соблюдать честность и действовать ответственно.

  • Телец — руна Йера
    Настало время собрать результаты. Ваш предыдущий труд начнет приносить плоды.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Неделя прозрений и новых идей. Внимательно смотрите на подсказки, которые дает жизнь.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка и стойкость помогут преодолеть трудности. Не торопитесь с выводами.

  • Лев — руна Вуньо
    Гармония и радость в отношениях станут вашим источником сил.

  • Дева — руна Ансуз
    Новые знания или слова других людей принесут вам ценную информацию.

  • Весы — руна Гебо
    Баланс и взаимность в отношениях поддержат. Следует делиться ресурсами.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Будьте осторожны. Это время выставить границы и оградить себя от излишнего.

  • Стрелец — руна Райдо
    Время для движения и перемен. Даже небольшие шаги приближают вас к цели.

  • Козерог — руна Соулу
    Ваша внутренняя энергия поможет вам обрести уверенность и результат.

  • Водолей руна Ингуз
    Новое начало возможно на этой неделе. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сюрпризы могут оказаться полезными. Принимайте случайности в качестве подсказки.

15–21 сентября 2025 года руны советуют действовать честно, беречь внутреннюю силу и быть готовыми к переменам. Для кого-то это время подведения итогов, для кого-то — начало нового этапа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

