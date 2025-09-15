Рунический прогноз на 15–21 сентября 2025 года: новые вызовы и подсказки

Руны / © ТСН

Реклама

Руны — это не только знаки древней традиции, но и ключи к пониманию энергий. Они подсказывают, в чем главный ресурс каждого знака зодиака на этой неделе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Тейваз

Неделя для решительных шагов. Важно соблюдать честность и действовать ответственно.

Телец — руна Йера

Настало время собрать результаты. Ваш предыдущий труд начнет приносить плоды.

Близнецы — руна Кеназ

Неделя прозрений и новых идей. Внимательно смотрите на подсказки, которые дает жизнь.

Рак — руна Эйваз

Выдержка и стойкость помогут преодолеть трудности. Не торопитесь с выводами.

Лев — руна Вуньо

Гармония и радость в отношениях станут вашим источником сил.

Дева — руна Ансуз

Новые знания или слова других людей принесут вам ценную информацию.

Весы — руна Гебо

Баланс и взаимность в отношениях поддержат. Следует делиться ресурсами.

Скорпион — руна Турисаз

Будьте осторожны. Это время выставить границы и оградить себя от излишнего.

Стрелец — руна Райдо

Время для движения и перемен. Даже небольшие шаги приближают вас к цели.

Козерог — руна Соулу

Ваша внутренняя энергия поможет вам обрести уверенность и результат.

Водолей — руна Ингуз

Новое начало возможно на этой неделе. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.

Рыбы — руна Пердро

Сюрпризы могут оказаться полезными. Принимайте случайности в качестве подсказки.

15–21 сентября 2025 года руны советуют действовать честно, беречь внутреннюю силу и быть готовыми к переменам. Для кого-то это время подведения итогов, для кого-то — начало нового этапа.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.