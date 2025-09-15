- Дата публикации
Рунический прогноз на 15–21 сентября 2025 года: новые вызовы и подсказки
Эта неделя станет временем внутренних открытий и практических решений. Руничные символы подчеркивают потребность в ясности, терпении и готовности отпустить старое.
Руны — это не только знаки древней традиции, но и ключи к пониманию энергий. Они подсказывают, в чем главный ресурс каждого знака зодиака на этой неделе.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам зодиака
Овен — руна Тейваз
Неделя для решительных шагов. Важно соблюдать честность и действовать ответственно.
Телец — руна Йера
Настало время собрать результаты. Ваш предыдущий труд начнет приносить плоды.
Близнецы — руна Кеназ
Неделя прозрений и новых идей. Внимательно смотрите на подсказки, которые дает жизнь.
Рак — руна Эйваз
Выдержка и стойкость помогут преодолеть трудности. Не торопитесь с выводами.
Лев — руна Вуньо
Гармония и радость в отношениях станут вашим источником сил.
Дева — руна Ансуз
Новые знания или слова других людей принесут вам ценную информацию.
Весы — руна Гебо
Баланс и взаимность в отношениях поддержат. Следует делиться ресурсами.
Скорпион — руна Турисаз
Будьте осторожны. Это время выставить границы и оградить себя от излишнего.
Стрелец — руна Райдо
Время для движения и перемен. Даже небольшие шаги приближают вас к цели.
Козерог — руна Соулу
Ваша внутренняя энергия поможет вам обрести уверенность и результат.
Водолей — руна Ингуз
Новое начало возможно на этой неделе. Посейте идеи, которые впоследствии прорастут.
Рыбы — руна Пердро
Сюрпризы могут оказаться полезными. Принимайте случайности в качестве подсказки.
15–21 сентября 2025 года руны советуют действовать честно, беречь внутреннюю силу и быть готовыми к переменам. Для кого-то это время подведения итогов, для кого-то — начало нового этапа.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
