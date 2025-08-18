Рунический прогноз на 18-24 августа 2025: новые векторы для каждого знака

Руны / © ТСН

Древние руны — это не только символы, а архетипы энергий. На этой неделе они напоминают силу планирования, поддержки, творчества и обновлений. Каждый знак получит ключевую рекомендацию, чтобы использовать энергию недели с максимальной пользой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна — Тейваз — справедливость, воля, лидерство

Сегодня ваши решения могут иметь значение не только для вас. Действуйте честно и с решительностью, это принесет доверие окружающим.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна — Йера — цикл, урожай, итоги

Попытайтесь завершить дела, которые долго откладывали — их плоды могут вас приятно удивить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна — Наутиз — потребность, устойчивость, самодисциплина.

Будьте готовы к внутренним ограничениям. Это шанс закрепить силу воли и овладеть ситуацией.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна — Кеназ — вдохновение, ясность, творчество

Ощутите проблески новых идей. Это хорошее время воплотить его в жизнь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна — Гебо — партнерство, равновесие, взаимный обмен

Гармония будет там, где есть искренний обмен. Сегодня самое время для диалога и сотрудничества.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна — Соулу — победа, очищение, внутренний свет

Личный ресурс — в вашей внутренней ясности. Уверенно двигайтесь, и цель станет ближе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна — Альгиз — защита, инстинкт, опора

Оставайтесь в контакте с вашей интуицией и границами — это поможет сохранить душевный комфорт.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна — Эйваз — трансформация, баланс, устойчивость.

Повороты событий могут быть более глубокими. Ваша задача – сохранить равновесие и веру в процесс.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна — Беркана — новая жизнь, рост, семья

Семейные отношения или внутренние проекты сейчас удачный старт для обновления.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна — Феху — благосостояние, процветание, ресурсы

Ресурс в центре внимания — возможен рост дохода или энергии для реализации планов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна — Иса — тишина, застой, пауза

Иногда именно остановка дает ясность. Дайте себе паузу для переосмысления.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна — Дагаз — пробуждение, новое видение

Неделя принесет открытие. Ситуация будет восприниматься в новом свете, что даст направление новому движению.

Неделя с 18 по 24 августа 2025 года – период постепенного перехода в качественное действие. Руны показывают: важно сохранять ясность, ценить интуицию и партнерство – именно так двигаться к результату.

