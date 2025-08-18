- Дата публикации
Рунический прогноз на 18-24 августа 2025: новые векторы для каждого знака
Руны этой недели открывают перед вами путь к обновлению, поддержке и вдохновляющим решениям. С 18 по 24 августа лучше действовать из-за внутренней ясности, партнерства и взвешенных решений.
Древние руны — это не только символы, а архетипы энергий. На этой неделе они напоминают силу планирования, поддержки, творчества и обновлений. Каждый знак получит ключевую рекомендацию, чтобы использовать энергию недели с максимальной пользой.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна — Тейваз — справедливость, воля, лидерство
Сегодня ваши решения могут иметь значение не только для вас. Действуйте честно и с решительностью, это принесет доверие окружающим.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна — Йера — цикл, урожай, итоги
Попытайтесь завершить дела, которые долго откладывали — их плоды могут вас приятно удивить.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна — Наутиз — потребность, устойчивость, самодисциплина.
Будьте готовы к внутренним ограничениям. Это шанс закрепить силу воли и овладеть ситуацией.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна — Кеназ — вдохновение, ясность, творчество
Ощутите проблески новых идей. Это хорошее время воплотить его в жизнь.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна — Гебо — партнерство, равновесие, взаимный обмен
Гармония будет там, где есть искренний обмен. Сегодня самое время для диалога и сотрудничества.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна — Соулу — победа, очищение, внутренний свет
Личный ресурс — в вашей внутренней ясности. Уверенно двигайтесь, и цель станет ближе.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна — Альгиз — защита, инстинкт, опора
Оставайтесь в контакте с вашей интуицией и границами — это поможет сохранить душевный комфорт.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна — Эйваз — трансформация, баланс, устойчивость.
Повороты событий могут быть более глубокими. Ваша задача – сохранить равновесие и веру в процесс.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна — Беркана — новая жизнь, рост, семья
Семейные отношения или внутренние проекты сейчас удачный старт для обновления.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна — Феху — благосостояние, процветание, ресурсы
Ресурс в центре внимания — возможен рост дохода или энергии для реализации планов.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Руна — Иса — тишина, застой, пауза
Иногда именно остановка дает ясность. Дайте себе паузу для переосмысления.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна — Дагаз — пробуждение, новое видение
Неделя принесет открытие. Ситуация будет восприниматься в новом свете, что даст направление новому движению.
Неделя с 18 по 24 августа 2025 года – период постепенного перехода в качественное действие. Руны показывают: важно сохранять ясность, ценить интуицию и партнерство – именно так двигаться к результату.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
