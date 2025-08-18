ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
172
Время на прочтение
2 мин

Рунический прогноз на 18-24 августа 2025: новые векторы для каждого знака

Руны этой недели открывают перед вами путь к обновлению, поддержке и вдохновляющим решениям. С 18 по 24 августа лучше действовать из-за внутренней ясности, партнерства и взвешенных решений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Древние руны — это не только символы, а архетипы энергий. На этой неделе они напоминают силу планирования, поддержки, творчества и обновлений. Каждый знак получит ключевую рекомендацию, чтобы использовать энергию недели с максимальной пользой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен (21 марта 20 апреля)
    Руна Тейваз — справедливость, воля, лидерство
    Сегодня ваши решения могут иметь значение не только для вас. Действуйте честно и с решительностью, это принесет доверие окружающим.

  • Телец (21 апреля 20 мая)
    Руна Йера — цикл, урожай, итоги
    Попытайтесь завершить дела, которые долго откладывали — их плоды могут вас приятно удивить.

  • Близнецы (21 мая 21 июня)
    Руна Наутиз — потребность, устойчивость, самодисциплина.
    Будьте готовы к внутренним ограничениям. Это шанс закрепить силу воли и овладеть ситуацией.

  • Рак (22 июня – 22 июля)
    Руна Кеназ — вдохновение, ясность, творчество
    Ощутите проблески новых идей. Это хорошее время воплотить его в жизнь.

  • Лев (23 июля – 22 августа)
    Руна Гебо — партнерство, равновесие, взаимный обмен
    Гармония будет там, где есть искренний обмен. Сегодня самое время для диалога и сотрудничества.

  • Дева (23 августа 22 сентября)
    Руна — Соулу — победа, очищение, внутренний свет
    Личный ресурс — в вашей внутренней ясности. Уверенно двигайтесь, и цель станет ближе.

  • Весы (23 сентября 22 октября)
    Руна Альгиз — защита, инстинкт, опора
    Оставайтесь в контакте с вашей интуицией и границами — это поможет сохранить душевный комфорт.

  • Скорпион (23 октября 21 ноября)
    Руна Эйваз — трансформация, баланс, устойчивость.
    Повороты событий могут быть более глубокими. Ваша задача – сохранить равновесие и веру в процесс.

  • Стрелец (22 ноября 21 декабря)
    Руна Беркана — новая жизнь, рост, семья
    Семейные отношения или внутренние проекты сейчас удачный старт для обновления.

  • Козерог (22 декабря 19 января)
    Руна Феху — благосостояние, процветание, ресурсы
    Ресурс в центре внимания — возможен рост дохода или энергии для реализации планов.

  • Водолей (20 января 18 февраля)
    Руна Иса тишина, застой, пауза
    Иногда именно остановка дает ясность. Дайте себе паузу для переосмысления.

  • Рыбы (19 февраля – 20 марта)
    Руна Дагаз пробуждение, новое видение
    Неделя принесет открытие. Ситуация будет восприниматься в новом свете, что даст направление новому движению.

Неделя с 18 по 24 августа 2025 года – период постепенного перехода в качественное действие. Руны показывают: важно сохранять ясность, ценить интуицию и партнерство – именно так двигаться к результату.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie