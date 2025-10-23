- Дата публикации
Рунический прогноз на 20-26 октября 2025: для Козорогов — стабильность, для Раков — восстановление
Неделя с 20 по 26 октября станет периодом внутренних сдвигов и мягких, но важных изменений. Козороги смогут укрепить уже полученные позиции, а Раки получат шанс восстановить силы и вернуть себе внутреннюю опору.
Это время, когда результат зависит не от скорых решений, а от осознанных шагов. Руны советуют не торопиться, а действовать с опорой на внутреннее состояние. Неделя хорошо подходит для завершения старых процессов и мягкого вхождения в новые.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Придется проявить решительность. Ваши действия будут определяющими.
Телец — руна Йера
События развиваются естественно. Плоды ваших усилий начинают созревать.
Близнецы — руна Ансуз
Важная информация или разговор поможет изменить направление.
Рак — руна Беркана
Время обновления. Займитесь тем, что возвращает покой и внутренний ресурс.
Лев — руна Соулу
Уверенность растет. Энергия поддерживает ваши планы и инициативы.
Дева — руна Ингуз
На горизонте — новый этап. Некоторые циклы завершаются естественно.
Весы — руна Гебо
Партнерство и взаимодействие будут ключевыми на этой неделе.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность важнее быстрых действий. Хорошо подумайте перед шагом.
Стрелец — руна Райдо
Движение в правильном направлении. Перспективы проясняются.
Козерог — руна Одал
Стабильность и уверенность. Следует закрепить то, что уже достигнуто.
Водолей — руна Кеназ
Прозрение и вдохновение помогут найти решение.
Рыбы — руна Лагуз
Лучше плыть по течению. Интуиция проведет вас через сложные моменты.
20–26 октября 2025 года — это не период резких поворотов, а время внутреннего вызревания. Руны советуют держать темп плавным, завершать незакрытые процессы и не пренебрегать отдыхом – именно он станет основой для будущих шагов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
