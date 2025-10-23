Рунический прогноз на 20-26 октября 2025: для Козорогов — стабильность, для Раков — восстановление

Руны / © ТСН

Это время, когда результат зависит не от скорых решений, а от осознанных шагов. Руны советуют не торопиться, а действовать с опорой на внутреннее состояние. Неделя хорошо подходит для завершения старых процессов и мягкого вхождения в новые.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Придется проявить решительность. Ваши действия будут определяющими.

Телец — руна Йера

События развиваются естественно. Плоды ваших усилий начинают созревать.

Близнецы — руна Ансуз

Важная информация или разговор поможет изменить направление.

Рак — руна Беркана

Время обновления. Займитесь тем, что возвращает покой и внутренний ресурс.

Лев — руна Соулу

Уверенность растет. Энергия поддерживает ваши планы и инициативы.

Дева — руна Ингуз

На горизонте — новый этап. Некоторые циклы завершаются естественно.

Весы — руна Гебо

Партнерство и взаимодействие будут ключевыми на этой неделе.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность важнее быстрых действий. Хорошо подумайте перед шагом.

Стрелец — руна Райдо

Движение в правильном направлении. Перспективы проясняются.

Козерог — руна Одал

Стабильность и уверенность. Следует закрепить то, что уже достигнуто.

Водолей — руна Кеназ

Прозрение и вдохновение помогут найти решение.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше плыть по течению. Интуиция проведет вас через сложные моменты.

20–26 октября 2025 года — это не период резких поворотов, а время внутреннего вызревания. Руны советуют держать темп плавным, завершать незакрытые процессы и не пренебрегать отдыхом – именно он станет основой для будущих шагов.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.