Рунический прогноз на 20-26 октября 2025: для Козорогов — стабильность, для Раков — восстановление

Неделя с 20 по 26 октября станет периодом внутренних сдвигов и мягких, но важных изменений. Козороги смогут укрепить уже полученные позиции, а Раки получат шанс восстановить силы и вернуть себе внутреннюю опору.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Это время, когда результат зависит не от скорых решений, а от осознанных шагов. Руны советуют не торопиться, а действовать с опорой на внутреннее состояние. Неделя хорошо подходит для завершения старых процессов и мягкого вхождения в новые.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Придется проявить решительность. Ваши действия будут определяющими.

  • Телец — руна Йера
    События развиваются естественно. Плоды ваших усилий начинают созревать.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Важная информация или разговор поможет изменить направление.

  • Рак — руна Беркана
    Время обновления. Займитесь тем, что возвращает покой и внутренний ресурс.

  • Лев — руна Соулу
    Уверенность растет. Энергия поддерживает ваши планы и инициативы.

  • Дева — руна Ингуз
    На горизонте — новый этап. Некоторые циклы завершаются естественно.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерство и взаимодействие будут ключевыми на этой неделе.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Осторожность важнее быстрых действий. Хорошо подумайте перед шагом.

  • Стрелец — руна Райдо
    Движение в правильном направлении. Перспективы проясняются.

  • Козерог — руна Одал
    Стабильность и уверенность. Следует закрепить то, что уже достигнуто.

  • Водолей — руна Кеназ
    Прозрение и вдохновение помогут найти решение.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Лучше плыть по течению. Интуиция проведет вас через сложные моменты.

20–26 октября 2025 года — это не период резких поворотов, а время внутреннего вызревания. Руны советуют держать темп плавным, завершать незакрытые процессы и не пренебрегать отдыхом – именно он станет основой для будущих шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Следующая публикация

