Руничные символы на этой неделе напоминают о потребности в гармонии и ответственности. Для одних это время подведения итогов, для других — старт новых начинаний.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Тейваз

Время решительных шагов и честности в делах.

Телец — руна Йера

Ваши старания приносят плоды. Пора подбить результаты.

Близнецы — руна Кеназ

Ясность и вдохновение помогут в работе и творчестве.

Рак — руна Гебо

Взаимность и поддержка со стороны близких будут являться главной темой.

Лев — руна Соулу

Внутренняя энергия позволит завершить дела с успехом.

Дева — руна Ингуз

Пора закладывать основу для будущего. Новые идеи прорастают.

Весы — руна Вуньо

День радости и гармонии. Общение подарит тёплые моменты.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность поможет избежать конфликтов.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменения в планах принесут пользу.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость и выдержка помогут пройти через испытания.

Водолей — руна Ансуз

Важные новости или подсказки станут ключом к пониманию.

Рыбы — руна Пердро

Сюрпризы откроют новые возможности.

22–28 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс, доверять поддержке близких и проявлять выдержку там, где это важнее всего. Это неделя, объединяющая завершения и новые начала.

