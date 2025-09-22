ТСН в социальных сетях

Рунический прогноз на 22–28 сентября 2025 года: Ракам — поддержка, Козерогам — выдержка

Эта неделя откроет возможности для укрепления внутренних ресурсов и поиска баланса в отношениях. Раки получат поддержку от близких, а Козероги могут проявить выдержку и устойчивость в важных делах.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руничные символы на этой неделе напоминают о потребности в гармонии и ответственности. Для одних это время подведения итогов, для других — старт новых начинаний.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Время решительных шагов и честности в делах.

  • Телец — руна Йера
    Ваши старания приносят плоды. Пора подбить результаты.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Ясность и вдохновение помогут в работе и творчестве.

  • Рак — руна Гебо
    Взаимность и поддержка со стороны близких будут являться главной темой.

  • Лев — руна Соулу
    Внутренняя энергия позволит завершить дела с успехом.

  • Дева — руна Ингуз
    Пора закладывать основу для будущего. Новые идеи прорастают.

  • Весы — руна Вуньо
    День радости и гармонии. Общение подарит тёплые моменты.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Осторожность поможет избежать конфликтов.

  • Стрелец — руна Райдо
    Движение и изменения в планах принесут пользу.

  • Козерог — руна Эйваз
    Устойчивость и выдержка помогут пройти через испытания.

  • Водолей — руна Ансуз
    Важные новости или подсказки станут ключом к пониманию.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сюрпризы откроют новые возможности.

22–28 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс, доверять поддержке близких и проявлять выдержку там, где это важнее всего. Это неделя, объединяющая завершения и новые начала.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

