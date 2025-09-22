- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический прогноз на 22–28 сентября 2025 года: Ракам — поддержка, Козерогам — выдержка
Эта неделя откроет возможности для укрепления внутренних ресурсов и поиска баланса в отношениях. Раки получат поддержку от близких, а Козероги могут проявить выдержку и устойчивость в важных делах.
Руничные символы на этой неделе напоминают о потребности в гармонии и ответственности. Для одних это время подведения итогов, для других — старт новых начинаний.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам зодиака
Овен — руна Тейваз
Время решительных шагов и честности в делах.
Телец — руна Йера
Ваши старания приносят плоды. Пора подбить результаты.
Близнецы — руна Кеназ
Ясность и вдохновение помогут в работе и творчестве.
Рак — руна Гебо
Взаимность и поддержка со стороны близких будут являться главной темой.
Лев — руна Соулу
Внутренняя энергия позволит завершить дела с успехом.
Дева — руна Ингуз
Пора закладывать основу для будущего. Новые идеи прорастают.
Весы — руна Вуньо
День радости и гармонии. Общение подарит тёплые моменты.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность поможет избежать конфликтов.
Стрелец — руна Райдо
Движение и изменения в планах принесут пользу.
Козерог — руна Эйваз
Устойчивость и выдержка помогут пройти через испытания.
Водолей — руна Ансуз
Важные новости или подсказки станут ключом к пониманию.
Рыбы — руна Пердро
Сюрпризы откроют новые возможности.
22–28 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс, доверять поддержке близких и проявлять выдержку там, где это важнее всего. Это неделя, объединяющая завершения и новые начала.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
