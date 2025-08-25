Руны / © ТСН

Древние руны — символы архетипов, работающих в вашей жизни. С 25 по 31 августа они подчеркивают значение внутреннего баланса, поддержки и завершений. Ниже совет от каждой руны для каждого знака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен — руна Тейваз

День для взвешенных решений. Справедливое и сильное руководство принесет стабильность и уважение.

Телец — руна Беркана

Благоприятное время для обновления личных планов или домашних дел. Заземлитесь в стабильности.

Близнецы — руна Ингуз

Семена, посаженные на этой неделе, имеют потенциал вырасти. Задавайте намерения — результат вскоре.

Рак — руна Йера

Ваши усилия приносят плоды. Пора подвести итоги и наслаждаться результатами.

Лев — руна Эйваз

Устойчивость и внутренняя структура сегодня ключ. Ваш ресурс — в выдержке и уверенности.

Дева — руна Райдо

Планируйте движение вперед, но сохраняйте ритм. Сознательное продвижение обеспечит победу на шаг ближе.

Весы — руна Манназ

Совместные действия — ваш счастливый ключ. Обмен идеями и командная работа приобретают значение.

Скорпион — руна Лагуз

Доверьтесь потоку эмоций и интуиции. Сегодня именно они ведут к правильным решениям.

Стрелец — руна Альгиз

Ваша защита — в пределах искренности. Инстинкт подскажет, когда говорить «да», а когда беречь пространство.

Козерог — руна Совило

Внутренний свет — ваш ресурс. Сегодня ощутите уверенность, которая поможет завершить дело.

Водолей — руна Пертро

Неожиданный поворот подарит новое видение. Примите случаи — они ведут к возможностям.

Рыбы — руна Дагаз

Переходный момент близится. Следите за вдохновением — оно сияет путь, который вы искали.

25–31 августа 2025 года руны показывают: двигайтесь постепенно, используйте поддержку вокруг и не бойтесь доверять интуиции. Благодаря этому вы завершите неделю с ясностью и ресурсом для нового старта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

