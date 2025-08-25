ТСН в социальных сетях

Астрология
114
2 мин

Рунический прогноз на 25–31 августа 2025 года: Львам — внутренняя стойкость, Рыбам — новые перспективы

На этой неделе руны помогут найти внутреннюю опору, постепенно двигаться вперед и комфортно завершить важные дела. Акцент на ясности, поддержке и росте без громких слов, однако с ощущением результата.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Древние руны — символы архетипов, работающих в вашей жизни. С 25 по 31 августа они подчеркивают значение внутреннего баланса, поддержки и завершений. Ниже совет от каждой руны для каждого знака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

  • Овен руна Тейваз
    День для взвешенных решений. Справедливое и сильное руководство принесет стабильность и уважение.

  • Телец руна Беркана
    Благоприятное время для обновления личных планов или домашних дел. Заземлитесь в стабильности.

  • Близнецы руна Ингуз
    Семена, посаженные на этой неделе, имеют потенциал вырасти. Задавайте намерения — результат вскоре.

  • Рак руна Йера
    Ваши усилия приносят плоды. Пора подвести итоги и наслаждаться результатами.

  • Лев руна Эйваз
    Устойчивость и внутренняя структура сегодня ключ. Ваш ресурс — в выдержке и уверенности.

  • Дева руна Райдо
    Планируйте движение вперед, но сохраняйте ритм. Сознательное продвижение обеспечит победу на шаг ближе.

  • Весы руна Манназ
    Совместные действия — ваш счастливый ключ. Обмен идеями и командная работа приобретают значение.

  • Скорпион руна Лагуз
    Доверьтесь потоку эмоций и интуиции. Сегодня именно они ведут к правильным решениям.

  • Стрелец руна Альгиз
    Ваша защита — в пределах искренности. Инстинкт подскажет, когда говорить «да», а когда беречь пространство.

  • Козерог руна Совило
    Внутренний свет — ваш ресурс. Сегодня ощутите уверенность, которая поможет завершить дело.

  • Водолей — руна Пертро
    Неожиданный поворот подарит новое видение. Примите случаи — они ведут к возможностям.

  • Рыбы руна Дагаз
    Переходный момент близится. Следите за вдохновением — оно сияет путь, который вы искали.

25–31 августа 2025 года руны показывают: двигайтесь постепенно, используйте поддержку вокруг и не бойтесь доверять интуиции. Благодаря этому вы завершите неделю с ясностью и ресурсом для нового старта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

114
