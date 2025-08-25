- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический прогноз на 25–31 августа 2025 года: Львам — внутренняя стойкость, Рыбам — новые перспективы
На этой неделе руны помогут найти внутреннюю опору, постепенно двигаться вперед и комфортно завершить важные дела. Акцент на ясности, поддержке и росте без громких слов, однако с ощущением результата.
Древние руны — символы архетипов, работающих в вашей жизни. С 25 по 31 августа они подчеркивают значение внутреннего баланса, поддержки и завершений. Ниже совет от каждой руны для каждого знака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен — руна Тейваз
День для взвешенных решений. Справедливое и сильное руководство принесет стабильность и уважение.
Телец — руна Беркана
Благоприятное время для обновления личных планов или домашних дел. Заземлитесь в стабильности.
Близнецы — руна Ингуз
Семена, посаженные на этой неделе, имеют потенциал вырасти. Задавайте намерения — результат вскоре.
Рак — руна Йера
Ваши усилия приносят плоды. Пора подвести итоги и наслаждаться результатами.
Лев — руна Эйваз
Устойчивость и внутренняя структура сегодня ключ. Ваш ресурс — в выдержке и уверенности.
Дева — руна Райдо
Планируйте движение вперед, но сохраняйте ритм. Сознательное продвижение обеспечит победу на шаг ближе.
Весы — руна Манназ
Совместные действия — ваш счастливый ключ. Обмен идеями и командная работа приобретают значение.
Скорпион — руна Лагуз
Доверьтесь потоку эмоций и интуиции. Сегодня именно они ведут к правильным решениям.
Стрелец — руна Альгиз
Ваша защита — в пределах искренности. Инстинкт подскажет, когда говорить «да», а когда беречь пространство.
Козерог — руна Совило
Внутренний свет — ваш ресурс. Сегодня ощутите уверенность, которая поможет завершить дело.
Водолей — руна Пертро
Неожиданный поворот подарит новое видение. Примите случаи — они ведут к возможностям.
Рыбы — руна Дагаз
Переходный момент близится. Следите за вдохновением — оно сияет путь, который вы искали.
25–31 августа 2025 года руны показывают: двигайтесь постепенно, используйте поддержку вокруг и не бойтесь доверять интуиции. Благодаря этому вы завершите неделю с ясностью и ресурсом для нового старта.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.