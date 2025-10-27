ТСН в социальных сетях

Астрология
31
2 мин

Рунический прогноз на 27 октября - 2 ноября 2025: Водолеям - прозрение, Львам - внутренний ресурс

Конец октября и начало ноября принесут период осознания, внутреннего пересмотра и перехода к новому этапу. Водолеи смогут увидеть суть событий глубже, а Львы найти внутренний ресурс для следующего рывка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны на этой неделе отмечают замедление и внутренний баланс. Внешние действия будут иметь смысл только тогда, когда они согласованы с эмоциональным и ментальным состоянием. Это время «вызревания» новых решений, а не резких изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Внутренняя сила пробуждается. Вы готовы к новым решениям, но темп должен быть осознанным.

  • Телец — руна Иса
    Пауза необходима для коррекции планов. События замедляются, чтобы увидеть детали.

  • Близнецы — руна Пертро
    Неделя сюрпризов и скрытых возможностей. Важно доверять интуиции.

  • Рак — руна Беркана
    Период мягкого обновления. Возвращение к себе приносит покой.

  • Лев — руна Соулу
    Внутренний ресурс растет. Сила и вдохновение возвращаются постепенно.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершение старого цикла и подготовка к новому. Неделя созревания.

  • Весы — руна Вуньо
    Гармония в отношениях и ясность во содействии. Комфорт из-за равновесия.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Бдительность. Не стоит действовать импульсивно – сначала посмотрите поглубже.

  • Стрелец — руна Райдо
    Постепенное движение вперед. Малый, но верный шаг = прогресс.

  • Козерог — руна Одал
    Опора на добытое. Неделя стабильности и подтверждение позиций.

  • Водолей — руна Кеназ
    Прояснение, новое видение и озарение. Как пазл складывается.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуитивный путь – самый верный. Не принуждайте события к спешке.

Это период «внутренней настройки»: дайте себе время увидеть истину без давления и спешки. То, что вызревает сейчас, станет реальным действием в ближайшие недели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

