Рунический прогноз на 27 октября - 2 ноября 2025: Водолеям - прозрение, Львам - внутренний ресурс
Конец октября и начало ноября принесут период осознания, внутреннего пересмотра и перехода к новому этапу. Водолеи смогут увидеть суть событий глубже, а Львы найти внутренний ресурс для следующего рывка.
Руны на этой неделе отмечают замедление и внутренний баланс. Внешние действия будут иметь смысл только тогда, когда они согласованы с эмоциональным и ментальным состоянием. Это время «вызревания» новых решений, а не резких изменений.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Уруз
Внутренняя сила пробуждается. Вы готовы к новым решениям, но темп должен быть осознанным.
Телец — руна Иса
Пауза необходима для коррекции планов. События замедляются, чтобы увидеть детали.
Близнецы — руна Пертро
Неделя сюрпризов и скрытых возможностей. Важно доверять интуиции.
Рак — руна Беркана
Период мягкого обновления. Возвращение к себе приносит покой.
Лев — руна Соулу
Внутренний ресурс растет. Сила и вдохновение возвращаются постепенно.
Дева — руна Ингуз
Завершение старого цикла и подготовка к новому. Неделя созревания.
Весы — руна Вуньо
Гармония в отношениях и ясность во содействии. Комфорт из-за равновесия.
Скорпион — руна Турисаз
Бдительность. Не стоит действовать импульсивно – сначала посмотрите поглубже.
Стрелец — руна Райдо
Постепенное движение вперед. Малый, но верный шаг = прогресс.
Козерог — руна Одал
Опора на добытое. Неделя стабильности и подтверждение позиций.
Водолей — руна Кеназ
Прояснение, новое видение и озарение. Как пазл складывается.
Рыбы — руна Лагуз
Интуитивный путь – самый верный. Не принуждайте события к спешке.
Это период «внутренней настройки»: дайте себе время увидеть истину без давления и спешки. То, что вызревает сейчас, станет реальным действием в ближайшие недели.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
