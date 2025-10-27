Рунический прогноз на 27 октября - 2 ноября 2025: Водолеям - прозрение, Львам - внутренний ресурс

Руны / © ТСН

Реклама

Руны на этой неделе отмечают замедление и внутренний баланс. Внешние действия будут иметь смысл только тогда, когда они согласованы с эмоциональным и ментальным состоянием. Это время «вызревания» новых решений, а не резких изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Уруз

Внутренняя сила пробуждается. Вы готовы к новым решениям, но темп должен быть осознанным.

Телец — руна Иса

Пауза необходима для коррекции планов. События замедляются, чтобы увидеть детали.

Близнецы — руна Пертро

Неделя сюрпризов и скрытых возможностей. Важно доверять интуиции.

Рак — руна Беркана

Период мягкого обновления. Возвращение к себе приносит покой.

Лев — руна Соулу

Внутренний ресурс растет. Сила и вдохновение возвращаются постепенно.

Дева — руна Ингуз

Завершение старого цикла и подготовка к новому. Неделя созревания.

Весы — руна Вуньо

Гармония в отношениях и ясность во содействии. Комфорт из-за равновесия.

Скорпион — руна Турисаз

Бдительность. Не стоит действовать импульсивно – сначала посмотрите поглубже.

Стрелец — руна Райдо

Постепенное движение вперед. Малый, но верный шаг = прогресс.

Козерог — руна Одал

Опора на добытое. Неделя стабильности и подтверждение позиций.

Водолей — руна Кеназ

Прояснение, новое видение и озарение. Как пазл складывается.

Рыбы — руна Лагуз

Интуитивный путь – самый верный. Не принуждайте события к спешке.

Это период «внутренней настройки»: дайте себе время увидеть истину без давления и спешки. То, что вызревает сейчас, станет реальным действием в ближайшие недели.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.