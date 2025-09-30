- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический прогноз на 29 сентября - 5 октября 2025: Ракам - поддержка, Стрельцам - новое направление
Новая неделя принесет изменения в эмоциях и делах. Раки получат поддержку, Стрельцы обретут свой новый путь, а Козороги укрепят позиции. Руны помогут почувствовать гармонию и обрести внутреннюю силу.
Переход сентября в октябрь — это период, когда важно завершить старые дела и подготовить почву для нового. Руны недели советуют действовать с мудростью, доверять интуиции и не торопиться с решениями.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Тейваз
Вы почувствуете внутреннюю уверенность и решительность. Пора действовать и брать ответственность.
Телец — руна Йера
Результаты ваших усилий начинают проявляться. Важно сохранять стабильность.
Близнецы — руна Кеназ
Идеи, которые появятся этому
Рак — руна Гебо
Поддержка партнеров и друзей поможет пройти через сложный момент.
Лев — руна Соулу
Вы на подъеме. Ваша энергия привлекает возможности – воспользуйтесь этим.
Дева — руна Вуньо
Гармония в личной жизни станет источником сил и вдохновения.
Весы — руна Ансуз
Обратите внимание на информацию вокруг – важное сообщение может изменить все.
Скорпион — руна Турисаз
Следует действовать осторожно и не поддаваться эмоциям. Самоконтроль – ключ.
Стрелец — руна Райдо
Пора двигаться дальше. Эта неделя может открыть новое направление в вашей жизни.
Козерог — руна Эйваз
Устойчивость и дисциплина принесут результат. Не отступайте от целей.
Водолей — руна Ингуз
Созревшие внутри идеи готовы к реализации. Начинайте новый цикл.
Рыбы — руна Пердро
Неделя непредсказуема, но каждая неожиданность работает на вас.
Руны недели 29 сентября - 5 октября 2025 напоминают: стабильность рождается из доверия к себе. Важно принимать перемены спокойно и с верой в свой путь — тогда даже неожиданности станут вашими союзниками.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
