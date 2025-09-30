Рунический прогноз на 29 сентября - 5 октября 2025: Ракам - поддержка, Стрельцам - новое направление

Руны / © ТСН

Переход сентября в октябрь — это период, когда важно завершить старые дела и подготовить почву для нового. Руны недели советуют действовать с мудростью, доверять интуиции и не торопиться с решениями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Вы почувствуете внутреннюю уверенность и решительность. Пора действовать и брать ответственность.

Телец — руна Йера

Результаты ваших усилий начинают проявляться. Важно сохранять стабильность.

Близнецы — руна Кеназ

Идеи, которые появятся этому недели, достойные внимания. Избегайте суеты.

Рак — руна Гебо

Поддержка партнеров и друзей поможет пройти через сложный момент.

Лев — руна Соулу

Вы на подъеме. Ваша энергия привлекает возможности – воспользуйтесь этим.

Дева — руна Вуньо

Гармония в личной жизни станет источником сил и вдохновения.

Весы — руна Ансуз

Обратите внимание на информацию вокруг – важное сообщение может изменить все.

Скорпион — руна Турисаз

Следует действовать осторожно и не поддаваться эмоциям. Самоконтроль – ключ.

Стрелец — руна Райдо

Пора двигаться дальше. Эта неделя может открыть новое направление в вашей жизни.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость и дисциплина принесут результат. Не отступайте от целей.

Водолей — руна Ингуз

Созревшие внутри идеи готовы к реализации. Начинайте новый цикл.

Рыбы — руна Пердро

Неделя непредсказуема, но каждая неожиданность работает на вас.

Руны недели 29 сентября - 5 октября 2025 напоминают: стабильность рождается из доверия к себе. Важно принимать перемены спокойно и с верой в свой путь — тогда даже неожиданности станут вашими союзниками.

