Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Рунический прогноз на 29 сентября - 5 октября 2025: Ракам - поддержка, Стрельцам - новое направление

Новая неделя принесет изменения в эмоциях и делах. Раки получат поддержку, Стрельцы обретут свой новый путь, а Козороги укрепят позиции. Руны помогут почувствовать гармонию и обрести внутреннюю силу.

Руны

Руны / © ТСН

Переход сентября в октябрь — это период, когда важно завершить старые дела и подготовить почву для нового. Руны недели советуют действовать с мудростью, доверять интуиции и не торопиться с решениями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Вы почувствуете внутреннюю уверенность и решительность. Пора действовать и брать ответственность.

  • Телец — руна Йера
    Результаты ваших усилий начинают проявляться. Важно сохранять стабильность.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Идеи, которые появятся этому недели, достойные внимания. Избегайте суеты.

  • Рак — руна Гебо
    Поддержка партнеров и друзей поможет пройти через сложный момент.

  • Лев — руна Соулу
    Вы на подъеме. Ваша энергия привлекает возможности – воспользуйтесь этим.

  • Дева — руна Вуньо
    Гармония в личной жизни станет источником сил и вдохновения.

  • Весы — руна Ансуз
    Обратите внимание на информацию вокруг – важное сообщение может изменить все.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Следует действовать осторожно и не поддаваться эмоциям. Самоконтроль – ключ.

  • Стрелец — руна Райдо
    Пора двигаться дальше. Эта неделя может открыть новое направление в вашей жизни.

  • Козерог — руна Эйваз
    Устойчивость и дисциплина принесут результат. Не отступайте от целей.

  • Водолей — руна Ингуз
    Созревшие внутри идеи готовы к реализации. Начинайте новый цикл.

  • Рыбы — руна Пердро
    Неделя непредсказуема, но каждая неожиданность работает на вас.

Руны недели 29 сентября - 5 октября 2025 напоминают: стабильность рождается из доверия к себе. Важно принимать перемены спокойно и с верой в свой путь — тогда даже неожиданности станут вашими союзниками.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

