Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Астрология
561
2 мин

Рунический прогноз на 3-9 ноября 2025: Овнам — движение вперед, Рыбам — интуитивное обновление

Неделя с 3 по 9 ноября обещает быть спокойной, но насыщенной внутренними изменениями. Овны ощутят толчок к действиям и уверенность в своих шагах, а Рыбы погрузятся в глубокое понимание себя через интуицию и спокойствие.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого периода говорят о времени очищения и подготовки к новому этапу. Это неделя, когда старые схемы постепенно уходят, а новые только начинают прорастать. Лучшая стратегия — действовать спокойно, сохраняя внутреннее равновесие.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Райдо
    Вы входите в фазу движения. События ускоряются, и главное – не потерять направление.

  • Телец — руна Йера
    Плоды вашего предыдущего труда постепенно проявляются. Пора поблагодарить себя за стабильность.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Слова обладают силой. Удачный период для переговоров, выступлений, написания или творчества.

  • Рак — руна Беркана
    Мягкое обновление. Займитесь заботой о теле и душе – это восстановит энергию.

  • Лев — руна Соулу
    Уверенность и яркость приносят удачу. У вас есть шанс быть подмеченными.

  • Дева — руна Ингуз
    Время завершения одного цикла. Все, что зрело, начинает проявляться.

  • Весы — руна Гебо
    Неделя партнерства, обмена и взаимности. Не бойтесь просить помощи.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь реагировать. Сосредоточьтесь на осознании, а не на эмоциях.

  • Стрелец — руна Тейваз
    Решительность и честность станут вашими главными союзниками. Удачное время для стратегических решений.

  • Козерог — руна Одал
    Опора на стабильность и опыт поможет удержать равновесие даже в напряженных ситуациях.

  • Водолей — руна Кеназ
    Новые идеи и прояснения. Ваш ум сейчас острый, как никогда.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Внутренняя тишина откроет интуитивное понимание событий. Доверьтесь себе – вы чувствуете истину.

Неделя с 3 по 9 ноября — время внутреннего баланса, подведение итогов и мягкой подготовки к новому циклу. Внешняя тишина сейчас — это этап глубокой внутренней работы, так что не спешите, все вызреет вовремя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.

561
