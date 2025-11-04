Рунический прогноз на 3-9 ноября 2025: Овнам — движение вперед, Рыбам — интуитивное обновление

Руны / © ТСН

Руны этого периода говорят о времени очищения и подготовки к новому этапу. Это неделя, когда старые схемы постепенно уходят, а новые только начинают прорастать. Лучшая стратегия — действовать спокойно, сохраняя внутреннее равновесие.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Райдо

Вы входите в фазу движения. События ускоряются, и главное – не потерять направление.

Телец — руна Йера

Плоды вашего предыдущего труда постепенно проявляются. Пора поблагодарить себя за стабильность.

Близнецы — руна Ансуз

Слова обладают силой. Удачный период для переговоров, выступлений, написания или творчества.

Рак — руна Беркана

Мягкое обновление. Займитесь заботой о теле и душе – это восстановит энергию.

Лев — руна Соулу

Уверенность и яркость приносят удачу. У вас есть шанс быть подмеченными.

Дева — руна Ингуз

Время завершения одного цикла. Все, что зрело, начинает проявляться.

Весы — руна Гебо

Неделя партнерства, обмена и взаимности. Не бойтесь просить помощи.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь реагировать. Сосредоточьтесь на осознании, а не на эмоциях.

Стрелец — руна Тейваз

Решительность и честность станут вашими главными союзниками. Удачное время для стратегических решений.

Козерог — руна Одал

Опора на стабильность и опыт поможет удержать равновесие даже в напряженных ситуациях.

Водолей — руна Кеназ

Новые идеи и прояснения. Ваш ум сейчас острый, как никогда.

Рыбы — руна Лагуз

Внутренняя тишина откроет интуитивное понимание событий. Доверьтесь себе – вы чувствуете истину.

Неделя с 3 по 9 ноября — время внутреннего баланса, подведение итогов и мягкой подготовки к новому циклу. Внешняя тишина сейчас — это этап глубокой внутренней работы, так что не спешите, все вызреет вовремя.

