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Рунический прогноз на 4–10 августа 2025 года: Львам — творческие прорывы, Рыбам — новое видение
Неделя с 4 по 10 августа 2025 года открывает период активных изменений и внутренних озарений. Руническая энергия поможет понять, куда направить силы и как использовать возможности.
Руны — древние символы силы и мудрости, считывающие глубинные процессы. На этой неделе они указывают на важность сочетания внутреннего ощущения с конкретными действиями. Для одних знаков период станет стартом нового этапа, для других – возможностью завершить старые дела и переосмыслить направление движения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна недели: "Тейваз" - решительность, мужество, победа
Пора действовать прямо и уверенно. Ваша смелость принесет результат, если подкреплена фактами и планом.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна недели: "Феху" - благосостояние, ресурсы, достижения
Обратите внимание на материальные вопросы. Неделя благоприятна для разумных инвестиций и рационального использования ресурсов.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна недели: “Ансуз”— слово, знание, коммуникация
Ваши идеи на этой неделе услышат. Используйте силу слова, чтобы продвинуться по делам и укрепить отношения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна недели: “Лагуз” – поток, интуиция, эмоциональная глубина
Доверьтесь течению событий. Слушайте сердце и не торопитесь делать резкие шаги.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна недели: "Кеназ" - творчество, вдохновение, новое видение
Ваша энергия сейчас способна зажечь других. Время для творческих и новаторских решений.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна недели: "Йера" - урожай, итоги, награда
Завершайте начатое. Вы получите результаты, которых ждали, если будете последовательными.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна недели: "Гебо" - партнерство, обмен, гармония
Сила на этой неделе – в сотрудничестве. Работайте с теми, кто разделяет ваши ценности.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна недели: “Хагалаз” — очистка, изменения, обновление
Возможны неожиданные события, разрушающие старые ограничения. Принимайте изменения как шансы для роста.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна недели: "Райдо" - путь, движение, развитие
Пора отправляться в дорогу — буквальную или символическую. Каждый шаг приближает вас к цели.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна недели: "Эйваз" - выносливость, стабильность, защита
Неделя нуждается в дисциплине. Будьте устойчивы и сохраняйте холодный ум в сложных ситуациях.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна недели: “Манназ” — взаимодействие, мудрость, поддержка
Обращайтесь к коллективу или близкому окружению — вместе вы сильнее.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна недели: "Дагаз" - прозрение, новый этап, переход
Вы увидите ситуацию под новым углом. Это открытие изменит ваше отношение и дальнейшие шаги.
4–10 августа 2025 года – время, когда руны призывают действовать с внутренней уверенностью и мудростью. Одним знакам эта неделя даст толчок новым начинаниям, другим — возможность завершить старые дела. Главное — слушать интуицию, не торопиться и выбирать направление сознательно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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