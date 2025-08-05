Рунический прогноз на август 2025 года: Львам - месяц свершений, Рыбам - новое видение

Руны / © ТСН

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Руны — древние символы силы и интуиции, считывающие тонкие вибрации времени. В августе 2025 года они подчеркивают важность баланса между действием и внутренним состоянием, а также честности с собой.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна месяца: "Тейваз" — целеустремленность, мужество, победа

Август станет проверкой на стойкость и способность отстаивать себя. Не бойтесь сложных решений – они приведут к желаемому результату.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна месяца: "Феху" — материальные ресурсы, благополучие, достижение

Пора наводить порядок в финансах и собирать плоды своего труда. Возможны неожиданные поступления или выгодные предложения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна луны: “Ансуз” — слово, знание, вдохновение

Ваш главный ресурс в августе – коммуникация. Смело озвучивайте свои идеи, делитесь опытом и учитесь новому.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна месяца: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональная глубина

Слушайте подсказки сердца. Август принесет события, где логика уступит место чутьям.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна месяца: "Совело" - успех, ясность, жизненная сила

Месяц открывает возможности для больших достижений. Ваш внутренний свет станет маяком и для вас, и для тех, кто рядом.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна месяца: "Йера" - урожай, итоги, вознаграждение

Август – время получить результаты за предыдущие усилия. Важно сохранять стабильный ритм и ценить уже достигнутое.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна месяца: "Гебо" - партнерство, обмен, взаимодействие

Сотрудничество окажется ключом к успеху. Взаимная поддержка поможет добиться большего, чем единичные действия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна месяца: "Гагалаз" - очистка, трансформация, изменения

Не бойтесь разрушения старого – это открывает путь к новому, более сильному и настоящему.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна месяца: "Райдо" - путь, путешествие, развитие

Август обещает движение – в буквальном или внутреннем смысле. Будьте открыты к новым маршрутам и опыту.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна месяца: "Эйваз" - выносливость, защита, стабильность

Месяц требует дисциплины и сосредоточенности. Долгосрочные планы принесут ощутимые результаты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна месяца: "Манназ" - сообщество, взаимодействие, мудрость

Ваше развитие в августе связано с людьми. Важно быть частью команды и обмениваться знаниями.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна месяца: "Дагаз" - прозрение, новый этап, переход

Месяц обещает открытие и новое видение старых ситуаций. Действуйте с готовностью принять перемены.

Август 2025 года по рунам – это месяц, когда внутренняя честность и умение работать с собственными ресурсами откроют новые горизонты. Для кого-то это будет время решительных свершений, для кого-то период тихого вызревания и подготовки к большому шагу. Главный совет месяца – слушайте интуицию, действуйте в гармонии со своей энергией и не бойтесь перемен.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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