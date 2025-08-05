- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 3 мин
Рунический прогноз на август 2025 года: Львам - месяц свершений, Рыбам - новое видение
Август 2025 обещает время глубинных внутренних сдвигов и внешних результатов. Руническая энергия подскажет, как пройти этот месяц в согласии с собой.
Руны — древние символы силы и интуиции, считывающие тонкие вибрации времени. В августе 2025 года они подчеркивают важность баланса между действием и внутренним состоянием, а также честности с собой.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна месяца: "Тейваз" — целеустремленность, мужество, победа
Август станет проверкой на стойкость и способность отстаивать себя. Не бойтесь сложных решений – они приведут к желаемому результату.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Руна месяца: "Феху" — материальные ресурсы, благополучие, достижение
Пора наводить порядок в финансах и собирать плоды своего труда. Возможны неожиданные поступления или выгодные предложения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Руна луны: “Ансуз” — слово, знание, вдохновение
Ваш главный ресурс в августе – коммуникация. Смело озвучивайте свои идеи, делитесь опытом и учитесь новому.
Рак (22 июня – 22 июля)
Руна месяца: “Лагуз” — поток, интуиция, эмоциональная глубина
Слушайте подсказки сердца. Август принесет события, где логика уступит место чутьям.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна месяца: "Совело" - успех, ясность, жизненная сила
Месяц открывает возможности для больших достижений. Ваш внутренний свет станет маяком и для вас, и для тех, кто рядом.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна месяца: "Йера" - урожай, итоги, вознаграждение
Август – время получить результаты за предыдущие усилия. Важно сохранять стабильный ритм и ценить уже достигнутое.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна месяца: "Гебо" - партнерство, обмен, взаимодействие
Сотрудничество окажется ключом к успеху. Взаимная поддержка поможет добиться большего, чем единичные действия.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна месяца: "Гагалаз" - очистка, трансформация, изменения
Не бойтесь разрушения старого – это открывает путь к новому, более сильному и настоящему.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руна месяца: "Райдо" - путь, путешествие, развитие
Август обещает движение – в буквальном или внутреннем смысле. Будьте открыты к новым маршрутам и опыту.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руна месяца: "Эйваз" - выносливость, защита, стабильность
Месяц требует дисциплины и сосредоточенности. Долгосрочные планы принесут ощутимые результаты.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна месяца: "Манназ" - сообщество, взаимодействие, мудрость
Ваше развитие в августе связано с людьми. Важно быть частью команды и обмениваться знаниями.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна месяца: "Дагаз" - прозрение, новый этап, переход
Месяц обещает открытие и новое видение старых ситуаций. Действуйте с готовностью принять перемены.
Август 2025 года по рунам – это месяц, когда внутренняя честность и умение работать с собственными ресурсами откроют новые горизонты. Для кого-то это будет время решительных свершений, для кого-то период тихого вызревания и подготовки к большому шагу. Главный совет месяца – слушайте интуицию, действуйте в гармонии со своей энергией и не бойтесь перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.