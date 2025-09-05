Рунический прогноз на осень 2025 года для всех знаков Зодиака

Руны / © ТСН

Осень традиционно символизирует завершение цикла, и руны этого периода отражают итоги, испытания и неожиданные открытия. Для каждого знака Зодиака они несут свой посыл.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Овен — руна Тейваз

Осень станет временем лидерства и решительности. Вам нужно взять на себя ответственность и действовать смело. Руна Тейваз подчеркивает честность и готовность бороться за справедливость.

Телец — руна Ингуз

Для Тельцов это время закладывать основы нового. Осень откроет дверь для долгосрочных идей. Сегодня посеянные «зерна» принесут плоды уже в следующем году.

Близнецы — руна Вуньо

Осень наполнится гармонией и радостью. Вы сможете найти внутренний баланс и наладить отношения с окружающими людьми. Важно сосредоточиться на искренних моментах.

Рак — руна Кеназ

Осень откроет новое видение. Вы получите вдохновение, которое поможет развить новые идеи или таланты. Руна Кеназ символизирует четкость, творчество и внутренний огонь.

Лев — руна Феха

Этот сезон сосредоточит внимание на ресурсах – финансовых или эмоциональных. У вас будет шанс их приумножить, но важно использовать мудро.

Дева — руна Йера

Осень — пора подводить итоги. Вы можете увидеть результаты своей работы и получить заслуженные плоды. Это хороший период для завершения дел.

Весы — руна Манназ

Для Весов главной темой станет взаимодействие с людьми. Вы получите поддержку со стороны сообщества и сможете наладить важные партнерские связи.

Скорпион — руна Соулу

Сила света и ясности будет вашим проводником. Вы сможете преодолеть внутренние разногласия и найти путь вперед. Осень откроет новые горизонты.

Стрелец — руна Райдо

Движение и путешествия станут ключевыми темами. Осень подарит возможности для развития – важно планировать каждый шаг.

Козерог — руна Эйваз

Испытания укрепят вас. Руна Эйваз поможет пройти сложные ситуации, сохранив устойчивость и внутреннее равновесие.

Водолей — руна Лагуз

Интуиция и эмоциональная упругость будут ключевыми. Осень позволяет больше доверять ощущениям, чем логике.

Рыбы — руна Пердро

Ноябрь может принести сюрпризы. Руна Пердро учит принимать случайности в качестве подсказки судьбы. Будьте внимательны к знакам – они откроют новые пути.

Осень 2025 года под влиянием рун станет временем результатов, выдержки и открытий . Сентябрь подскажет, что следует завершить, октябрь научит держать внутреннюю силу, а ноябрь откроет неожиданные возможности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

