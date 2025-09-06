ТСН в социальных сетях

Рунический прогноз на сентябрь 2025 года: ясность, изменения и внутренний баланс

Сентябрь 2025 открывает сезон итогов и новых начал. Руны подсказывают: этот месяц принесет время для результатов, испытаний и роста.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны помогают увидеть скрытые тенденции луны. Для кого-то сентябрь станет месяцем урожая — уборка плодов, для других — напоминанием о границах, защите и восстановлении.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Месяц решительности и ответственности. Вы должны действовать смело и честно, не избегая трудностей.

  • Телец — руна Ингуз
    Пора заложить основу будущего. Важно инвестировать силы в идеи, которые созреют впоследствии.

  • Близнецы — руна Вуньо
    Сентябрь принесет моменты радости и внутреннего мира. Обратите внимание на гармонию в отношениях.

  • Рак — руна Кеназ
    Месяц откроет новые идеи и вдохновение. Это время, когда следует слушать собственный творческий импульс.

  • Лев — руна Феха
    Ресурсы становятся ключевой темой. Используйте их мудро и взвешенно, чтобы избежать расточительства.

  • Дева - руна Йера
    Это время для урожая в прямом или переносном смысле. Ваши предыдущие усилия начинают приносить плоды.

  • Весы — руна Манназ
    Человеческие отношения и партнерство играют главную роль. Сообщество станет вашим ресурсом.

  • Скорпион – руна Соулу
    Сентябрь дает силу света и ясности. Это период, когда важно идти вперед открыто и уверенно.

  • Стрелец — руна Райдо
    Время путешествий и постепенное движение. Ваш путь должен быть четко спланирован, чтобы дать результат.

  • Козерог — руна Эйваз
    Месяц испытаний. Вашей опорой будет выдержка и умение сохранять баланс даже в сложных ситуациях.

  • Водолей — руна Лагуз
    Интуиция становится основным компасом. Следует больше слушать ощущения, чем логику.

  • Рыбы — руна Пердро
    Сентябрь может принести неожиданные события. Внимательность к деталям поможет открыть новые возможности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Сентябрь 2025 станет месяцем итогов и трансформаций. Руны напоминают: честность, баланс и открытость нового помогут пройти этот период с пользой.

