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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Русалии 2025: что категорически нельзя делать и почему это до сих пор важно

В настоящее время Русалий, когда духи природы выходят из тени, каждый шаг к воде становится испытанием веры, памяти и осторожности.

Русалии

Русалии / © ТСН

В 2025 году Русальная неделя продлится с 9 по 14 июня , сразу после Троицы (8 июня) . Это один из самых мистических периодов в народном календаре, когда по поверьям русалки выходят из воды и бродят между людьми. Украинцы издавна соблюдали ряд строгих запретов, чтобы уберечься от опасности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически запрещено делать во время Русалий:

  1. Нельзя купаться в реках, озерах и прудах – считалось, что русалки могут затащить человека в воду.

  2. Нельзя работать в поле или на огороде — земля "отдыхает", а любой труд мог навлечь беду.

  3. Нельзя ходить в лес за ягодами, грибами или дровами — русалки "стерегли" лес и могли заманить или защекотать до смерти.

  4. Нельзя громко петь или смеяться в одиночестве — это могло привлечь духов.

  5. Нельзя оставаться на улице ночью — именно ночью русалки были наиболее активными.

  6. Нельзя рубить зеленые ветки — зелень в этот период считалась оберегом и должна оставаться неприкосновенной.

  7. Нельзя оскорблять или пугать девушек в венках — они были участниками обрядовых действий и символизировали весну и плодородие.

  8. Нельзя ругаться или ссориться в доме — это могло разгневать духов предков, которые возвращались в эту неделю.

  9. Нельзя пренебрегать обрядами прощания с весной — Русальная суббота была днем, когда весну провожали, и игнорирование этого обряда считалось недобрым знаком.

  10. Нельзя игнорировать старших и их оговорки — считалось, что именно старшие знали, как защитить себя и дом от сверхъестественного.

Почему эти запреты важны?

Русалии – это сочетание уважения к природе, памяти о предках и глубокой интуитивной связи с ритмами жизни. Даже если мы уже не боимся русалок буквально, эти оговорки можно прочесть как символическое напоминание о необходимости тишины, отдыха и осторожности перед летом.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
41
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