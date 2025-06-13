Русалии 2025: что категорически нельзя делать и почему это до сих пор важно

Русалии / © ТСН

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В 2025 году Русальная неделя продлится с 9 по 14 июня , сразу после Троицы (8 июня) . Это один из самых мистических периодов в народном календаре, когда по поверьям русалки выходят из воды и бродят между людьми. Украинцы издавна соблюдали ряд строгих запретов, чтобы уберечься от опасности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически запрещено делать во время Русалий:

Нельзя купаться в реках, озерах и прудах – считалось, что русалки могут затащить человека в воду. Нельзя работать в поле или на огороде — земля "отдыхает", а любой труд мог навлечь беду. Нельзя ходить в лес за ягодами, грибами или дровами — русалки "стерегли" лес и могли заманить или защекотать до смерти. Нельзя громко петь или смеяться в одиночестве — это могло привлечь духов. Нельзя оставаться на улице ночью — именно ночью русалки были наиболее активными. Нельзя рубить зеленые ветки — зелень в этот период считалась оберегом и должна оставаться неприкосновенной. Нельзя оскорблять или пугать девушек в венках — они были участниками обрядовых действий и символизировали весну и плодородие. Нельзя ругаться или ссориться в доме — это могло разгневать духов предков, которые возвращались в эту неделю. Нельзя пренебрегать обрядами прощания с весной — Русальная суббота была днем, когда весну провожали, и игнорирование этого обряда считалось недобрым знаком. Нельзя игнорировать старших и их оговорки — считалось, что именно старшие знали, как защитить себя и дом от сверхъестественного.

Почему эти запреты важны?

Русалии – это сочетание уважения к природе, памяти о предках и глубокой интуитивной связи с ритмами жизни. Даже если мы уже не боимся русалок буквально, эти оговорки можно прочесть как символическое напоминание о необходимости тишины, отдыха и осторожности перед летом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.