Рыб могут обмануть, а Водолеям не стоит брать все на себя: гороскоп по картам Таро на 21 марта 2025 года

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 марта 2025 года рассказывает, что Рыбам нужно быть осторожными, а Тельцам – смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. Остерегайтесь, чтобы вам не разбили сердце. На работе ждите новых испытаний.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка жезлов"

Смело двигайтесь. В отношениях добавьте драйву, а на работе следует быть более энергичными.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях нужно стиснуть зубы и что-то решать. На работе остерегайтесь врагов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

Старайтесь счастья. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас постараются обмануть. Будьте осторожны в отношениях. На работе остерегайтесь конфликтов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Движение – это жизнь. В отношениях отправляйтесь в романтическую поездку. А на работе возможны командировки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В любви не забывайте о приятных сюрпризах. На работе просите премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется, следует быть готовым к переменам. В отношениях ситуация изменится. На работе подготовьте запасной вариант действий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Перед вами новые возможности. В любви пройдите проверку деньгами. На работе ищите новый финансовый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти. А на работе попытайтесь стать лидером.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не стоит брать на себя все. В любви будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях будьте осторожны. А на работе проверяйте друзей и коллег.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

Читайте также: