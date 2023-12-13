Рыб ожидает страстный секс, а Овнов — новые победы: гороскоп по картам Таро на 13 декабря 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 декабря 2023 г. рассказывает, что Овнам стоит одерживать новые победы, а у Раков — впереди новые возможности.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 декабря 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вы победите. В отношениях одерживайте новые победы. На работе защищайте свои проекты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях придется сказать правду. На работе избегайте врагов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы победите. В отношениях смело двигайтесь вперед. Избегайте новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди – новые возможности, пора ими воспользоваться. На работе попробуйте предлагать новые идеи. В отношениях стремитесь к большему.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Пора экономить. В отношениях поддерживайте друг друга. На работе действуйте активнее.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над собственными эмоциями. В отношениях выберите для себя вариант развития событий. Ожидайте новости на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях поймите, что вы хотите. А на работе задайте себе цель.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Маг"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте чувства и эмоции. На работе найдите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Нужно больше работать над отношениями. В работе вам поможет интуиция. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка жезлов"

Работайте над доверием. В отношениях больше откройте свое сердце. А на работе – заключайте удачные договоры.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях выбирайте достойного партнера или партнершу. На работе будьте осторожны.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – соблазны. На работе не гонитесь за всеми целями сразу. В отношениях займитесь страстным сексом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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