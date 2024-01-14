Рыб ожидают испытания, а Львов — разочарование: гороскоп по картам Таро на 14 января 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 января 2024 г. года рассказывает, что Овнам не стоит бояться, а Ракам следует прибавить эмоций.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 января 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе начните работу над новым проектом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти. Окунитесь в секс по полной. В движении по карьерной лестнице даже не думайте останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые достижения. В любви проявите самые лучшие черты характера. На работе действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева кубков"

Добавьте эмоции. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе следует прислушиваться к голосу сердца.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас будут ждать разочарования. У любви возможны потери. На работе остерегайтесь проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Звезда"

Ситуация улучшается. Ваши любовные мучения завершаются. В работе проявите свой профессионализм.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Ищите новые возможности. В отношениях начните доверять друг другу. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Сконцентрируйтесь на своих желаниях. В любви стремитесь к большему. Ищите новые способы заработка.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Все просто здорово. В любви все будет хорошо. В движении по карьерной лестнице выбирайте большую цель.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет тяжело. В отношениях не зацикливайтесь на быту. На работе ждите новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вместе к победе. В отношениях не стоит останавливаться. На работе смело отправляйтесь к победе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе ждите новых испытаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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