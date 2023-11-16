Рыб ожидают испытания, а Стрельцам стоит смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 16 ноября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 января рассказывает, что Овны должны наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы – смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 января 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позвольте себе слабости. На работе вы успешно реализуете проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться из-за глупостей. В любви не следует искать причин для скандалов. В движении по карьерной лестнице лучше переждать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Иногда вы сами создаете себе проблемы. В отношениях будет сложно. А на работе не беритесь за несколько проектов сразу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами открываются значительные перспективы. На работе энергично работайте, а в отношениях ищите достойного партнера.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Умеренность"

Хватит переливать из пустого в пустое. На работе стоит задуматься о своей роли, а в отношениях – найти баланс.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Ожидайте испытаний. В отношениях вы закрываете глаза на проблемы. На работе вам может быть больно.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. А ваши чувства обидят. На работе ищите гармонию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшится. На работе работайте в этом же духе и дальше. В отношениях не забывайте о гармонии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Смело двигайтесь вперед. В любви покажите, что вы – достойный вариант. На работе следует убедиться в своем результате.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Скупость вам не подходит. Но на работе следует быть бережливыми. В отношениях избегайте напрасных трат.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. На работе посвятите день развитию. В отношениях поймите, чего вы хотите.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Будьте готовы принять ответственность за свои поступки. В отношениях может быть больно. А на работе ждите испытаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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