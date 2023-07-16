Рыб ждут новые вызовы, а Водолеям следует выйти на новый уровень: гороскоп по картам Таро на 16 июля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 января рассказывает, что Рыбам стоит немного переждать, а Близнецам нужно защищать свою территорию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 января 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

Следует наслаждаться тем, что имеете. В отношениях расслабьтесь. На работе не перегружаетесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Возможны ограничения. На работе стоит задуматься о лучшем финансовом результате. А в отношениях не винить друг друга.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка жезлов"

Следует защищать свою территорию. В отношениях возможны новые вызовы. А на работе – испытание.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора заключать договоры. В отношениях выходите на более высокий уровень. А на работе попробуйте получить больше клиентов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях найдите баланс между эмоциями и разумом. На работе не забывайте об уверенности в своих силах.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Проявите силу интеллекта. В отношениях двигайтесь вперед. На работе пробивайте путь разумом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать. Однако не делаете этого в отношениях. На работе ждите новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции. На работе избегайте проблем. В отношениях развивайте женственность (это совет и мужчинам, и женщинам).

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться. В любви действуйте активнее. На работе нужно отправляться в путь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях возможны дебаты. На работе продемонстрируйте профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

В отношениях пора развиваться. В работе выходите на новый уровень. Пора взрослеть.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет тяжело. У любви будут новые вызовы. На работе сейчас лучше переждать тяжелый период.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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