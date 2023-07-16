Рыб ждут новые вызовы, а Водолеям следует выйти на новый уровень: гороскоп по картам Таро на 16 июля 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 января рассказывает, что Рыбам стоит немного переждать, а Близнецам нужно защищать свою территорию.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 января 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка кубков"
Следует наслаждаться тем, что имеете. В отношениях расслабьтесь. На работе не перегружаетесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Возможны ограничения. На работе стоит задуматься о лучшем финансовом результате. А в отношениях не винить друг друга.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка жезлов"
Следует защищать свою территорию. В отношениях возможны новые вызовы. А на работе – испытание.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Пора заключать договоры. В отношениях выходите на более высокий уровень. А на работе попробуйте получить больше клиентов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях найдите баланс между эмоциями и разумом. На работе не забывайте об уверенности в своих силах.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж мечей"
Проявите силу интеллекта. В отношениях двигайтесь вперед. На работе пробивайте путь разумом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать. Однако не делаете этого в отношениях. На работе ждите новых вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к своей интуиции. На работе избегайте проблем. В отношениях развивайте женственность (это совет и мужчинам, и женщинам).
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Колесница"
Пора двигаться. В любви действуйте активнее. На работе нужно отправляться в путь.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Проявите интеллектуальную составляющую. В отношениях возможны дебаты. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
В отношениях пора развиваться. В работе выходите на новый уровень. Пора взрослеть.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка мечей"
Будет тяжело. У любви будут новые вызовы. На работе сейчас лучше переждать тяжелый период.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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