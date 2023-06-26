Рыбам будет тяжело, а Дев ждет период перемен: гороскоп по картам Таро на 26 июня 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 июня 2023 г. рассказывает, что Овнам не стоит ссориться, а Близнецов ожидают соблазна.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе – вы достойный пример для подражания. В отношениях не стоит ссориться, пора выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

Задумайтесь над вашими чувствами. В отношениях следует сделать выбор. А на работе – не противиться судьбе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. На работе придется лицом к лицу столкнуться с испытаниями. А в отношениях добавьте больше страсти.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. Уравновесьте чувства и эмоции. На работе начните новый проект.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший период для сотрудничества. В отношениях балансируйте между умом и чувствами. На работе внимательно подписывайте договоры.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Время перемен наступило. В отношениях следует отправиться в небольшое путешествие вместе. А на работе вас ожидают командировки.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. Хватит бояться. На работе – пора действовать. А в отношениях вам могут поступить больно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Следует внимательно рассмотреть все сферы вашей жизни. В отношениях следует понять, зачем вы их продолжаете. А на работе найдите мудрого руководителя.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж мечей"

Разрывайте узы, связывающие вас. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе отстаивайте свои позиции.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Ищите новые способы заработка. В отношениях пройдите тест на жажду денег. Смело двигайтесь по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В любви позвольте себе иногда расслабиться. На работе не останавливайтесь на достигнутом.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Будет тяжело. В отношениях может появиться кто-то третий. На работе ждите вызовов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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