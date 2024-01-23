Рыбам не стоит обращать внимание на быт, а Водолеи получат вознаграждение: гороскоп по картам Таро на 23 января 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 января 2024 г. рассказывает, что Скорпионам будет больно, а Ракам не стоит создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 января 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Ждите сегодня очень счастливый день. В отношениях любовь бьет через край. На работе все складывается лучше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

Доверяйте людям. В любви больше результатов принесет партнерство. А в решении рабочих вопросов доверяйте коллегам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения сделок. В отношениях пора выйти на новый уровень. В решении рабочих вопросов расслабьтесь и полагайтесь на внутренние ощущения.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви не оскорбляйте вторую половинку. На работе не стоит устраивать ссор.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Избегайте сегодня активного общения с людьми. В отношениях возьмите паузу. А на работе стоит задуматься над отгулом.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Следует прислушиваться к интуиции. В любви слушайте голоса сердца. В движении по карьерной лестнице доверяйте внутреннему голосу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. Добавьте креативу в постели. А на работе зажгите всех своей энергией.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Будет боль от потери. Закройте свое сердце на немного. На работе лучше переждать этот день.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте в землю то, что у вас есть. Работайте над отношениями. В рабочих вопросах выберите правильную цель.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Башня"

Все будет уничтожено. В отношениях позаботьтесь о крепком фундаменте. На работе пора задуматься над переменами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свой труд. В любви действуйте активно. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка мечей"

Смотрите, чтобы ваши отношения не разбились. В любви не обращайте внимания на быт. В решении рабочих моментов не оскорбляйте коллег.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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