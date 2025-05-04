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Рыбам не стоит следовать иллюзиям, а Ракам следует прибавить решимости: гороскоп по картам Таро на 4 мая 2025 года.
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 4 мая 2025 года — в день внутренних решений, новых осознаний и изменений.
Карты Таро – это не только инструмент предвидения, но и способ глубже познать себя, свои внутренние ресурсы и скрытые потенциалы. 4 мая 2025 года — день, когда важно прислушиваться к интуиции, обращать внимание на сигналы судьбы и не бояться перемен. Карты Таро подсказывают, на что следует обратить внимание представителям каждого знака, – рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта дня: "Маг"
Этот день дает вам силу творить реальность своими руками. "Маг" указывает на момент, когда у вас есть все, что нужно, чтобы начать новое — время действовать решительно.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта дня: "Иерофант"
Сегодня вам будет полезно обратиться к знаниям, традициям или учителям. "Иерофант" говорит о глубоких моральных принципах, которых следует придерживаться.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта дня: "Влюбленные"
Возможность сделать важный выбор – в отношениях или внутренней жизни. "Влюбленные" советуют не спешить, а прислушиваться к сердцу.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта дня: "Колесница"
Ваша решимость – ключ к победе. "Колесница" - это карта силы воли, которая поможет вам преодолеть внешние и внутренние препятствия.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта дня: "Сила"
Сегодня ваша мягкость – ваше оружие. "Сила" учит, что сострадание, выдержка и внутреннее спокойствие помогают больше, чем агрессия.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта дня: "Отшельник"
Поищите ответы внутри себя. "Отшельник" - карта глубоких размышлений, самоанализа и духовного роста из-за тишины.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта дня: "Справедливость"
Пора посмотреть на ситуацию без украшений. "Справедливость" призывает быть честными с собой и другими и принимать ответственность за свои поступки.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта дня: "Смерть"
Это не конец, а начало нового. "Смерть" символизирует глубокую трансформацию — что-то отжило свое, и пора отпустить.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта дня: "Умеренность"
Сегодня важно соблюдать баланс во всем. "Умеренность" советует не впадать в крайности, а искать гармонию.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта дня: "Император"
Пора навести порядок. "Император" символизирует структуру, лидерство и контроль - проявите ответственность и решительность.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта дня: "Звезда"
Вера в лучшее возвращается. "Звезда" - это ведущая надежда, интуитивный свет, ведущий вас сквозь тени к ясности.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта дня: "Луна"
Не все такое, каким кажется. "Луна" предупреждает об иллюзиях, подсознательных страхах и скрытых влияниях. Будьте внимательны ко снам и знакам.
Этот день создан для честного диалога с собой. Карты Таро не дают готовых ответов, но указывают направление. 4 мая — удачное время, чтобы выйти из тени старика и сделать первые шаги в свете нового понимания.
Предоставляем, что раньше мы писали мистический прогноз на 28 апреля-4 мая 2025 года, из которого можно узнать, что же предвещают нам руны.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.