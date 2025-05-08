Рыбам не стоит спешить, а Скорпионов ждут изменения: астрологический прогноз нарунах на 8 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — это не только древняя система письма, но и мощный инструмент для самопознания и гадания.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03-19.04) - руна: Кеназ

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Сегодня ваша внутренняя искра горит особенно ярко. Руна Кеназ пробуждает ясность мысли и желания творить. День удачен для начала нового или решения древней проблемы.

Телец (20.04–20.05) — руна: Уруз

Сила и выносливость – ваши союзники. Уруз указывает на мощный импульс изменений, требующих решительности. Смело берите на себя ответственность – вы ее выдержите.

Близнецы (21.05–21.06) — руна: Ансуз

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Этот день связан со словами и символами. Прислушайтесь к тому, что говорят другие – в случайной фразе может быть ответ. Хорошее время для обучения и диалога.

Рак (22.06–22.07).

Ваша чувствительность – не порок, а навигатор. Лагуз указывает на глубокие эмоциональные потоки, которым следует прислушиваться. Сегодня хорошо мечтать, медитировать, плавать или просто быть в тишине.

Лев (23.07–22.08) — руна: Совило

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Успех рядом – но его надо уметь удержать. Руна солнца приносит вам победу, если вы сохраните достоинство и не рассеете силы по пустякам.

Дева (23.08–22.09) — руна: Йера

Наконец-то начинает созревать то, что вы посеяли. Йера – руна циклов, поэтому не спешите. День для спокойного труда и благодарности за плоды.

Весы (23.09–22.10) — руна: Гебо

Партнерство, баланс и равноценный обмен энергиями – основные темы дня. Гебо советует сделать шаг навстречу другому, не ожидая мгновенного вознаграждения.

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Скорпион (23.10–21.11) — руна: Хагалаз

Изменения могут оказаться некомфортными, но они очищают путь. Хагалаз – руна разрушения, после которой приходит обновление. Не сопротивляйтесь тому, что идет из вашей жизни.

Стрелец (22.11–21.12) — руна: Райдо

День движения, дороги, разрешение старых дел. Руна путешествия символизирует и внешние поездки, и внутреннее развитие.

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Козориг (22.12–19.01) — руна: Эйваз

Сегодня важно сохранять гибкость и внутреннюю дисциплину. Эйваз – руна дерева, растущего между мирами. Вы мост между идеей и ее воплощением.

Водолей (20.01–18.02) — руна: Манназ

Руна человеческого потенциала напоминает вам: ищите сопротивления в сообществе или среди единомышленников. Не стоит делать все в одиночку – сегодня важное единение.

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Рыбы (19.02–20.03) — руна: Иса

Застой – не приговор, а время для внутреннего покоя. Иса замораживает ситуации, чтобы вы смогли увидеть их без лишних эмоций. Не торопитесь – день для глубокого созерцания.

8 мая руны напоминают нам, что даже в обычном дне скрыты глубокие смыслы. Для кого это шанс действовать, для кого - остановиться и прислушаться. Внимательность к знакам поможет прожить этот день сознательно и гармонично.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказание не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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