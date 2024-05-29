Рыбам нужно найти гармонию, а Козорогам – погрузиться с головой в любовь: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 мая 2024 г. рассказывает, что Водолеям придется защищать то, что они любят, а Близнецам стоит сконцентрироваться. Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам поможет счастливая звезда. Отношения начинают налаживаться. Что касается работы, то доверяйте своей интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Возможен период нужды. В любви экономьте эмоции, а по финансовым вопросам – лучше затянуть пояса.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Сконцентрируйтесь. Поработайте над отношениями. а по работе — хорошо отдохните, потому что силы вам понадобятся.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Работайте с собственными эмоциями: в любви и рабочих вопросах сейчас они вам только мешают.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Добавьте пристрастия ко всему: и к отношениям, и к работе. Немножко безумия во всех сферах жизни вам не помешает.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте интуиции. В отношениях прислушивайтесь к голосу сердца. В решении рабочих вопросов прислушивайтесь к советам мудрой женщины.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Возьмите паузу. В любви немного отдохните друг от друга. А по работе — возьмите день или два передышки.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушений. В любви поддайтесь им, а на работе – их лучше обойти.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы сами себя иногда связываете. Протестируйте важность ваших отношений. Что касается работы, то пора попробовать что-то новое.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции. Что касается любви, то стоит проникнуть в нее с головой. В рабочих вопросах доверяйте сердцу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что любите. В отношениях придется побороться за свое. В рабочих вопросах будет немного тяжеловато.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Мир"

Успокойтесь и двигайтесь вперед. В отношениях ищите баланс. Что касается работы – сначала найдите гармонию в душе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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