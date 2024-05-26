Рыбам нужно найти точку опоры, а Раков ожидают сюрпризы: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2024 года

Карты Таро дают осознание ситуации.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 мая 2024 года рассказывает, Близнецам следует ожидать плодов своего труда, а Львам – двигаться к новым вершинам.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз жезлов"
Продемонстрируйте огонь. В отношениях проявите страсть. А за работу беритесь с большим рвением.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз кубков"
Эмоции будут выливаться через край. Расслабьтесь в отношениях. Прислушивайтесь к своим эмоциям на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Сделанное раньше принесет плоды. В отношениях следует перейти на следующий уровень. А в рабочих вызовах вы добьетесь успеха.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В любви ждите сюрпризов. На работе, возможно, получите премию.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь к новым вершинам. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Маг"
Вы сейчас очаг силы. В любви сбалансируйте чувство и разум. На работе ищите "золотую середину".
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков"
Пора расслабиться. В отношениях отправляйтесь на свидание со второй половинкой. А на работе сходите куда-нибудь вместе после работы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В отношениях помните, что каждый конец – это начало чего-то нового. А на работе стоит задуматься о запасном варианте.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и ситуация улучшится. Помните о том, и отношения стоит строить. А на работе продемонстрируйте рвение.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж жезлов"
Впереди – новые приключения. В отношениях выберите одну общую цель. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Все будет хорошо. В любовных перипетиях надейтесь на лучшее. На работе ожидайте повышения.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В любви не стоит забывать о своих страхах. А на работе найдите точку опоры.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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