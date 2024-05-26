Рыбам нужно найти точку опоры, а Раков ожидают сюрпризы: гороскоп по картам Таро на 26 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 мая 2024 года рассказывает, Близнецам следует ожидать плодов своего труда, а Львам – двигаться к новым вершинам.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Продемонстрируйте огонь. В отношениях проявите страсть. А за работу беритесь с большим рвением.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Эмоции будут выливаться через край. Расслабьтесь в отношениях. Прислушивайтесь к своим эмоциям на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Сделанное раньше принесет плоды. В отношениях следует перейти на следующий уровень. А в рабочих вызовах вы добьетесь успеха.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В любви ждите сюрпризов. На работе, возможно, получите премию.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь к новым вершинам. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе продемонстрируйте профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Маг"

Вы сейчас очаг силы. В любви сбалансируйте чувство и разум. На работе ищите "золотую середину".

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора расслабиться. В отношениях отправляйтесь на свидание со второй половинкой. А на работе сходите куда-нибудь вместе после работы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях помните, что каждый конец – это начало чего-то нового. А на работе стоит задуматься о запасном варианте.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и ситуация улучшится. Помните о том, и отношения стоит строить. А на работе продемонстрируйте рвение.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Паж жезлов"

Впереди – новые приключения. В отношениях выберите одну общую цель. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все будет хорошо. В любовных перипетиях надейтесь на лучшее. На работе ожидайте повышения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви не стоит забывать о своих страхах. А на работе найдите точку опоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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