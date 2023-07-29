Рыбам нужно отдохнуть, а Близнецам овладеть своими чувствами: гороскоп по картам Таро на 29 июля 2023 года

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 июля 2023 рассказывает, что у Раков улучшается ситуация, а Скорпионов могут обмануть.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях не стоит останавливаться. На работе вас будет сопровождать вдохновение.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Иерофант"
Работайте со своей духовностью. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе – время заключать выгодные сделки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вам может быть горько от разочарований. На работе нужно овладеть своими чувствами. В отношениях попытайтесь не оплакивать прошлые поражения.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ситуация улучшается. На работе пора понять, что вы хотите на самом деле. В отношениях избегайте вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. Воспринимайте отношения как работу. В движении по карьерной лестнице не делайте перерыв.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не тяните все одни. На работе найдите единомышленников, а в отношениях – достойного партнера.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешен"
Измените свой взор на ситуацию. В отношениях ждите перемен. На работе предложите что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас могут обмануть, поэтому следует соблюдать осторожность. На работе поймите, что вы желаете по сути. В отношениях закройте свое сердце.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что нужно сделать, но не решаетесь осуществить первый шаг. На работе действуйте активнее. В отношениях не дайте оскорбить вас.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дьявол"
Вас ждут соблазны. В отношениях сами решайте стоить ли им поддаться. А на работе смело продвигайтесь к цели.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Влюбленные"
Необходимо работать над своими чувствами. На работе найдите единомышленников. А в отношениях наконец-то поймите, что вы хотите от партнера.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь начинать что-нибудь новое. В отношениях нужно отдохнуть. А на работе – взять отгул.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: