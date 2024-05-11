Рыбам нужно отдохнуть, а Козерогам проявить внутренний огонь: гороскоп по картам Таро на 11 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 мая 2024 года рассказывает, что Девам следует искать баланс, а у Весов возникнут проблемы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Проявите интеллектуальность. В отношениях важны разговоры обо всем. На работе начните накапливать энергию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. Развивайте отношения. В рабочих вопросах придумайте движение дальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. Сжимайте зубы в отношениях. Действуйте осторожно на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на работе. В любви не устраивайте скандалы второй половинке. На работе переждите бурю.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева пентаклей"

Начните сконцентрировать средства. В отношениях следует экономить вместе. А на работе поразмышляйте над привлечением новых средств.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчива.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Терять – это нормально. В любви возникнут новые проблемы, а на работе – новые вызовы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Всё может разрушиться. Ожидайте краха отношений. А на работе ищите какой-нибудь запасной вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король пентаклей"

Прислушайтесь к советам мудрого человека. В отношениях пора задуматься над общим будущим. На работе задумайтесь о начале нового проекта.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы сейчас – огонь. В отношениях проявите внутренний огонь. А в работе – активность.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Откройте ваше сердце. В любви покажите себя. А на работе излишние эмоции только будут вам мешать.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях сделайте небольшой перерыв. А на работе возьмите отпуск.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела "страшные события" в России. Она отметила, что Кремль устроит внутри РФ геноцид.

Читайте также: